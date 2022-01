Matan a puñaladas y golpes a vecino del barrio Ex Hipódromo de Garupá

viernes 28 de enero de 2022 | 6:05hs.

Un vecino del barrio Ex Hipódromo de Garupá, de 77 años, fue encontrado asesinado ayer por la mañana en el patio de su humilde vivienda con varias lesiones cortantes en el cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza. Su familia sospecha que pudo haber sido víctima de la visita de delincuentes, aunque dentro de la morada los investigadores policiales encontraron la mayoría de sus pertenencias, aunque lo único faltante es su DNI y una tarjeta Sube.



Por este hecho, la Policía de Misiones atrapó horas más tarde a un adolescente de 15 años, quien de acuerdo a trascendidos habría confesado la autoría del hecho. Por si fuera poco, ayer por la noche, los pesquisas policiales tomaban declaración testimonial a otro chico, de 17, quien al parecer presenció el ataque.



La víctima fue identificada como Alberto Domínguez Rolón, de nacionalidad paraguaya, quien desde hace varias décadas vivía en un terreno ubicado sobre las calles Paraná y Jazmines del citado vecindario de Garupá y que en el último tiempo se ganaba la vida realizando changas como cortador de césped.



Según pudo saber este matutino en base a fuentes que intervinieron en el hecho, Domínguez Rolón presentaba lesiones cortantes en el estómago y en la garganta. Su cuerpo fue hallado a pocos metros de la entrada principal a su pequeña casa de madera y se sospecha que llegó hasta allí para pedir auxilio antes de desplomarse a causa de las graves lesiones recibidas.



Algunas de las lesiones detectadas en el reporte dado por el médico policial interviniente indica que la víctima presentaba una herida cortante en la cabeza y una herida punzopenetrante en la zona cardíaca, cercana al tórax. Aunque mediante la autopsia se podrá establecer la cantidad precisa de lesiones que recibió, como así también la causa de muerte: si se debió al golpe que recibió o a las estocadas.



Por otro lado, efectivos de la División Criminalística de la Unidad Regional X, además de los trabajos de fotografía y planimetría en el lugar, secuestraron de la escena una manta de color blanca con roturas en la parte media y con manchas de sangre, un mazo con mango de madera de 25 centímetros de longitud, una barra de hierro doblada en forma de L, un trozo de goma espuma de una almohada de la víctima, un cuchillo tipo carnicero de 31 centímetros y otras herramientas que serán peritadas por los pesquisas.



A la espera de novedades

Rodeada de amigos y familiares, que en su mayoría cruzaron el río Paraná desde Encarnación (Paraguay) durante la mañana de ayer para acompañarla en tan díficil momento, Margarita Navarro Domínguez (36) esperaba novedades de la investigación por el asesinato de su padre. Haciendo un gran esfuerzo por momentos para contener las lágrimas, la mujer charló con este matutino sobre lo sucedido y comentó lo poco que saben hasta el momento sobre de lo sucedido.



“Anoche (miércoles) hablé con él, estaba contento, alegre. Yo le dije ¿Vos estás bien? Y él me dijo que sí, que no iba a venir porque mañana (por ayer) tenía que levantarse temprano. Y yo le dije que tenga cuidado, que no ande por la madrugada caminando porque hay mucho peligro afuera. Él lo único que me decía es que no le iba a perdonar a ningún chorro que entraba por ahí”, recordó Margarita la última vez que vio a su padre.



Sobre las circunstancias del suceso indicó que desconocidos “entraron a su casa, pero aún no sabemos bien cómo fue, de ahí salió y después lo encontraron tirado en el patio. Él tenía muchos amigos pero se llevaba bien con todo el mundo, con sus vecinos, no era un hombre malo, siempre hacia sus changuitas. El vecino se levantó y lo encontró tirado, ahí vino y me avisó que estaba muerto. Me dijeron que tenía seis puñaladas y un golpe en la cabeza”.



A su vez, comentó que el ataque a su padre “fue a la madrugada porque nadie escuchó nada, nadie vio nada, para menos compromiso la gente no se mete”.



También narró que su familiar no cobraba jubilación, ni pensión alguna, es decir que no tenía dinero en su casa. Y que además de sus changas era todo el tiempo ayudado económicamente por sus hijos. Sobre esto último agregó: “El hijo de mi papá que vive en el sur le mandaba plata. Yo también siempre estaba al lado de él, todos lo apoyamos siempre con lo que necesitaba”.



Y remarcó que lo más llamativo del caso es que dentro de su casa encontraron su ventilador, su garrafa y su celular.



Por su parte, Lucía Zarza, sobrina de la víctima, comentó que muchos parientes tuvieron que viajar de urgencia desde Paraguay al enterarse de la trágica noticia. Incluso comentó que su madre, hermana de Domínguez Rolón, llegó desde Arroyo Porá para despedir a su familiar.

Familiares llegaron desde Encarnación para acompañar a la familia Domínguez. Foto: Natalia Guerrero

“A mí me sorprendió lo que pasó porque hay gente que toma y se junta hacer cosas malas, pero mi tío no tomaba, no le gustaba el alcohol. El siempre trabajaba para ayudar a su hijo que está enfermo”, comentó Lucía, en referencia a Ciro, un hijo de la víctima mayor de edad y que desde pequeño padece retraso mental.



Comentó que justamente Ciro dio datos de un supuesto hombre que habría estado ayer a la madrugada en inmediaciones a la casa de su padre y que podría haber tenido participación en el hecho. “El dice que alguien andaba sin remera, que alguien intentó abrir la puerta de la casa de su papá. Él sabe algo, pero como está enfermo nadie le cree”, añadió.