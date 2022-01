Vecinos de Eldorado protestan por la falta de agua

viernes 28 de enero de 2022 | 6:04hs.

Alrededor de 300 vecinos se movilizaron hasta la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (Ceel), donde procedieron al corte de la Avenida San Martín, para manifestarse por las deficiencias en la prestación del servicio de agua potable, donde en algunos barrios no poseen el servicio desde hace cinco días.



Luján Niripil, una de las promotoras de la protesta, manifestó que “queremos que los consejeros de la Ceel nos atiendan y nos den una solución. Hace mucho que no se invierte en obras y esa es la razón principal de los malos servicios”.



“No podemos cocinar, asearnos, ni utilizar el baño”, expresó Niripil y agregó “si hoy hay algún incendio en el barrio yo me pregunto de dónde van a sacar agua los bomberos para apagarlo. Por eso es que necesitamos una solución”.



El miércoles 26 de enero, ante la convocatoria a la marcha de ayer, las autoridades realizaron una improvisada conferencia de prensa. En la ocasión, plantearon que las deficiencias en la prestación de los servicios de agua y electricidad se deben a las altas temperaturas, los altos consumos y la sequía que afectan el caudal de los ríos y arroyos.



Añadieron que para poder solucionar los problemas es necesario la ayuda del gobierno provincial. Los vecinos fueron recibidos, en un primer momento en las puertas del edificio de la cooperativa, por el presidente de la Ceel, Walter Otazú, quien intentó explicar que las soluciones no se podrían dar en el corto plazo debido a las inversiones que habría que hacer, y que por eso deberían comprender la situación, y tener algo de paciencia.



Los presentes, lejos de tener paciencia, increparon duramente al presidente por los innumerables problemas que padecen por los cortes de agua y y energía, enumerando muchos de ellos las vicisitudes que atraviesan.



Con posterioridad se invitó a pasar a un grupo de personas de los allí presentes a la sala de reuniones del consejo de administración donde se llevó a cabo una reunión con otros consejeros y el presidente, que tuvo una duración de casi dos horas.



En la reunión los vecinos insistieron con encontrar algún tipo de solución inmediata, llegándose a un principio de solución que contempla en el caso de la energía que los cortes sean programados y publicitados para evitar los daños en los electrodomésticos, ya sea que la responsable de los cortes sea la propia Ceel o Emsa. Además acordaron que en el caso de cortes del servicio de agua que duren varios días, se llegará con un camión cisterna a los barrios.