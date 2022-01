Bajaron los precios y subió el consumo de carne vacuna

viernes 28 de enero de 2022 | 6:05hs.

Después de las notorias subas del 2021, en especial en noviembre y diciembre, la carne vacuna está mostrando bajas o al menos más ofertas puntuales en los mostradores. En diciembre en grandes comercios y supermercados los cortes de parrilla exhibieron precios que en varios casos superaron los 1.200 pesos por kilo.



Hoy esos cortes se exhiben en 1.100 o en 950 pesos, dependiendo del negocio. Según los empresarios las bajas son coyunturales y responden en parte al efecto del mal clima que propició una mayor faena de animales. Por otra parte reconocen que hay un mayor consumo que estuvo apoyado por el turismo interno.



“En mi negocio no trabajo con media res, traigo cortes envasados al vacío. Y sí, en estas últimas semanas nos mandaron más ofertas y los precios bajaron. En algunos casos más del 20%. Un corte que rondaba los 1.000 pesos ahora anda por los 720 pesos”, comentó y ejemplificó Antonio Leiva, propietario de un supermercado en Posadas.



Por otra parte, destacó que el consumo se muestra muy activo, algo que no era habitual para este mes. “El consumo ahora está bien, al menos para mí está siendo muy positivo. Se ve más gente. Posiblemente muchos reciben de visita a familiares de otras provincias y ese movimiento se traduce en más ventas de alimentos”, evaluó.



Por otro lado, consideró que otras alternativas se muestran con precios estables. “El pollo había tenido una suba importante pero después se mantuvo. Hoy la gente pide o busca más la pata muslo, es el corte favorito. Ya casi no se vende el pollo entero”, consideró.



Por su parte, Abel Motte, empresario del sector carnicerías, apuntó que hay una tendencia a la baja pero es coyuntural así como muy leve. “Hoy hay una baja de precios (en la hacienda) pero es una cuestión estacional. Por lo que no podemos decir que hay una baja si hay categorías que están en suba. Lo que es vaca por ejemplo está en suba y la línea de consumo de novillo o ternero bajó 20 pesos. Eso hace pensar que se puede dar un ajuste en el corto plazo”, evaluó.



En su caso indicó que los precios los mantiene a 780 pesos el kilo de la manta de asado. Y en igual sintonía las otras ofertas de sus carnicerías.



Por otro lado, evaluó que la actual sequía pudo haber empujado a una mayor oferta de animales para faena. “Lógicamente si se tiene un animal gordo en el campo y el panorama no es muy bueno, se trata de venderlo antes de que pierda kilos. Se genera una falsa sobreoferta, porque los animales no pueden esperar en los campos”, explicó.



Destacó en tanto que actualmente hay un buen consumo de carne por el impacto del turismo interno. “El consumo de enero está siendo muy bueno, creo que influyó mucho el turismo. Y en el caso del turista se enfoca mucho a llevar chuletas, milanesas y asado. Estamos viendo eso, si la gente antes podía comer una vez por semana un asadito, ahora que tiene parientes de visita por ahí lo hace con más frecuencia”, comentó.



En otros comercios manifestaron que todavía no vieron una baja de valores de sus abastecedores. “En lo que sea carne de Entre Ríos, Santa Fe, todavía no recibimos una rebaja de precios. Tal vez en los abastecedores locales sí hay una baja”, comentó Nelson Lukowski, empresario supermercadista local.



En Jardín América se observaron importantes bajas de precios en algunos negocios. Por caso, una carnicería que durante las fiestas tenía el kilo de asado (vacío o costilla) a 1.600 pesos por kilo, ahora los ofrecía a 1.200 pesos (-25%). Desde otra carnicería en la localidad se manifestó en tanto que “el asado bajó un 10% su precio”.



En Montecarlo en tanto desde una carnicería se apuntó que todavía no observaron rebajas de sus abastecedores. “Los precios siguen iguales. Para buscar rebajas la gente trata de consumir más pollo o busca oferta puntuales de cortes llevando más kilos”, se explicó desde el negocio en la localidad del Alto Paraná.

En cifras

47,6 kilos de carne vacuna por habitante por año fue el consumo en 2021 en el país, una baja de 2,4 kilos frente a los datos del 2020, según Ciccra.

12,2% La faena de vacunos en diciembre fue de 1.134.000 cabezas que corregido por días laborales mostró una caída del 12,2%, según detalló Ciccra.

Con la información de corresponsalías Montecarlo y Jardín América