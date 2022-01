Entra en vigencia el nuevo formato del Boletín Oficial de Misiones

viernes 28 de enero de 2022 | 6:04hs.

A partir de este martes entrará en vigencia el formato digital del Boletín Oficial de la provincia de Misiones, según lo determina el decreto N° 22/22 firmado por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que se hizo oficial ayer.



“A partir de la edición del 1 de febrero del año 2022 la implementación, así como también la utilización y disposición gradual del Boletín Oficial Digital de la Provincia, con la misma eficacia jurídica y valor probatorio para todos los efectos que el de la versión impresa del Boletín Oficial en versión analógica", dice el artículo primero del documento con el que se le da vigencia a lo aprobado en octubre pasado por los diputados provinciales.



“Establecesé que la eficacia jurídica y valor probatorio del Boletín Oficial Digital de la Provincia de Misiones estará asegurada con la firma digital del responsable de la Dirección del Boletín Oficial de la Provincia, emitida en debida forma conforme Ley 25.506 y sus concordantes”, agrega la normativa que lleva la firma del gobernador y que le da una fecha cierta de inicio al nuevo formato.



El primer paso para la implementación de este nuevo formato, integramente digital, lo dieron los diputados de Misiones cuando en octubre pasado aprobaron un proyecto de ley que había sido presentado por el legislador Hugo Passalacqua en abril de 2020. Con eso habilitaron al Ejecutivo provincial a avanzar en este sentido.



Al momento de ser tratada la propuesta, Passalacqua explicó que se pretende modificar “la ley que crea el Boletín Oficial y da legalidad a todos los actos del Estado” para habilitar la modalidad digital y así avanzar en el concepto de “despapelizar la provincia”.



“Existe un Boletín Oficial que se publica en versión digital en la web, pero este documento no reviste la validez jurídica de la que dispone el documento en formato papel”, argumentó el legislador, y expresó que la importancia de esta iniciativa radica “en la practicidad, transparencia, y el fácil acceso de la sociedad a los actos de Gobierno”.



Ahora, el gobernador decidió darle curso a los cambios, de forma progresiva, según se desprende del mencionado decreto publicado ayer.



“El Poder Ejecutivo no puede permanecer ajeno a los avances tecnológicos y al empleo de los nuevos medios que el desarrollo tecnológico provee, especialmente cuando contribuyen a optimizar el manejo de la información y a reducir los costos de almacenamiento y de traslado de papel”, afirma entre los argumentos de la decisión Oscar Herrera Ahuad.



Además agrega que “la tecnología necesaria para otorgar seguridad a los documentos digitales, así como el intercambio de información digital, tanto en el ámbito público como en el privado, se encuentra actualmente disponible, habiendo alcanzado un suficiente grado de seguridad y confiabilidad”.



Así es que considera que “por lo expuesto deviene imprescindible establecer una infraestructura para la utilización y disposición gradual del Boletín Oficial Digital de la Provincia de Misiones, entendiéndose por tal al sistema confiable, acreditado, regulado y supervisado por la Autoridad Administrativa Competente, conformado por un conjunto de normativa legal complementaria, equipos, hardware, software, bases de datos, redes, estándares tecnológicos, procesos y procedimientos de seguridad que permitan su implementación de manera segura”.



Si bien en la normativa no está especificada la ubicación digital del nuevo boletín, se espera que mantenga la misma URL.