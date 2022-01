Conflicto con transportistas en Chile también llega a Misiones

viernes 28 de enero de 2022 | 6:04hs.

Desde hace más de una semana miles de camiones se encuentran demorados en el paso fronterizo entre Argentina (por Mendoza) y Chile. La razón es el cambio de exigencias en los test anticovid que realizan las autoridades chilenas. Las limitaciones de cupos diarios para hacer los testeos, obligaron a cientos de transportistas a esperar turnos y así fue creciendo la demora para cruzar con las cargas al país trasandino.



Según comentaron desde las cámaras transportistas de Misiones, la Asociación Misionera de Transportistas de Cargas (Amitrac) y la Cámara de Empresarios Misioneros del Autotransportes de Cargas (Cemac), entre los que esperan también hay cargas que partieron de Misiones.



“Hay algunas empresas que enviaron camiones hacia allá, desde Misiones hasta Chile se exporta té por ejemplo. Pero el problema también afecta a transportistas de Brasil y de Paraguay que también llevan sus cargas”, comentó ayer Aníbal Goychic, presidente de la Cemac.



El dirigente consideró que “el problema es grave y no le están encontrando una solución. Si esto sigue se van a producir casos de desabastecimiento”, consideró el dirigente.



En igual consideración desde Amitrac, su presidente José Verá apuntó que “hay algunas empresas que desde Misiones estaban haciendo envíos internacionales a Chile, son pocas pero lo estaban haciendo. La situación nos preocupa y fue uno de los temas que consultamos a directivos de la Fadeeac que recientemente nos visitaron”, comentó el empresario.



Desde el ámbito transportista se apuntó que algunas empresas habían anticipado la posible complicación del paso fronterizo a Chile y detuvieron sus servicios. Pero por otro lado se recordó que con los pasos fronterizos con Paraguay y Brasil también hubo y hay problemas que generaron importantes retrasos en el tránsito de camiones (ver Paro en la Aduana...).



Conflicto creciente

Hasta ayer se estimaba que había más de tres mil camiones varados en el paso Cristo Redentor, fronterizo con Chile, como consecuencia de la decisión del Gobierno trasandino de exigir el testeo de todos los chóferes, además de la presentación de un PCR negativo, obligatorio para el tránsito.



Se detalló que el ingreso a Chile solo esta permitido a ciudadanos chilenos y extranjeros residentes en el país trasandino. Como represalia a la falta de respuesta de las autoridades chilenas, los transportistas argentinos decidieron no dejara pasar a los camiones que se dirigen en sentido inverso, desde Chile hacia la Argentina.



Pablo Moyano, titular del sindicato de camioneros, dijo que es “una barbaridad lo que están viviendo miles y miles de camioneros -no hacemos diferencia si son argentinos o de otra nacionalidad- por un capricho o interna que vive el gobierno de Chile” en esta coyuntura de transición de gobierno.



“No vamos a permitir que el gobierno argentino no haga nada, así como tampoco el chileno”, expresó el líder camionero, y aseguró que desde el sindicato estarán presentes, tal como lo hace “el sindicato de camioneros de Mendoza, que está asistiendo a los chóferes, aunque advirtió que “es imposible abastecer a todos”. “Como pasa siempre, los empresarios se borran”, concluyó. También adelantó que pediría la directa intervención del presidente Alberto Fernández en el conflicto.



Ante las graves dificultades que afectan el normal funcionamiento de los Pasos Internacionales Sistema Cristo Redentor (Provincia de Mendoza), San Sebastián (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur) e Integración Austral (Provincia de Santa Cruz), la Cancillería argentina solicitó a las autoridades chilenas la urgente implementación de medidas necesarias para una pronta normalización y agilización de la circulación de personas y cargas en los pasos fronterizos existentes entre ambos países.



El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, por su parte, dijo que en el gobierno están muy preocupados y que “no es un problema que se resuelva de manera unilateral, no es un problema del gobierno argentino, pero el problema lo tenemos fundamentalmente del lado argentino”.



El conflicto se inició el viernes 14 de enero cuando, debido a un brote de Covid-19 entre 6 funcionarios de Aduana, Chile decidió hacer test de antígenos a todos los choferes que transitan ese corredor internacional. Hasta el 13 de enero la modalidad era llevar un PCR negativo con un máximo de 72 horas de antigüedad y se hacían testeos de antígenos aleatorios.

Paro en la aduana brasileña

Transportistas argentinos que esperaban ayer cruzar a Brasil por Bernardo de Irigoyen informaron que por una medida de fuerza en la aduana brasileña (Receita Federal) el paso de los camiones se vio demorado. "Hoy estuvo un poco más rápido, sino cada camión te lleva una semana para liberarse. El mío entró el lunes de la semana pasada y se liberó este lunes", comentó ayer un transportista en diálogo con El Territorio. En tanto desde las cámaras transportistas de la provincia se apuntó que se habían registrado demoras de más de 20 días en los pasos con Brasil que también generó filas importantes de camiones. También se apuntó que en el caso de Paraguay registró una fila de cuatro kilómetros en Ciudad del Este. Se explicó que las razones de los retrasos eran múltiples, no sólo el Covid-19.

