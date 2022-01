En lo que va del mes ya hubo cuatro muertes pediátricas

viernes 28 de enero de 2022 | 6:04hs.

En lo que va de la pandemia de Covid-19, la provincia ya lleva registradas cuatro muertes pediátricas, todas ocurrieron este mes de enero.



El domingo pasado el Ministerio de Salud Pública informó el deceso de una niña de 7 años de Oberá, que además de coronavirus tenía encefalopatía crónica no evolutiva (Ecne) y según dio cuenta la cartera sanitaria, no estaba vacunada por decisión familiar.



Sin embargo, el jueves 20 de enero, también en la Capital del Monte, un pequeño de 4 años con ceguera falleció en el hospital Samic de Oberá, adonde arribó apenas un par de horas antes con un cuadro de fiebre y decaimiento general.



Si bien en primera instancia se sospechó que podría tratarse de un cuadro de Covid-19, para descartar cualquier tipo de duda el Juzgado de Instrucción Uno ordenó que se practique una autopsia, procedimiento que confirmó el diagnóstico de coronavirus. Este caso recién ingresó formalmente a los registros sanitarios en la jornada de ayer y se informó que pese a tener edad para recibir alguna de las vacunas disponibles, el niño no estaba vacunado.



También ayer ingresó a los registros la muerte de un bebé de 2 meses oriundo de Dos de Mayo. Este caso ocurrió el miércoles 26 y fue dado a conocer en la edición de ayer de El Territorio y ahora Salud Pública detalló que el niño, además de dar positivo al test de coronavirus, se había intoxicado por beber infusiones caseras. Al ser menor de 3 años, no estaba vacunado porque no hay dosis aprobadas en el país para esa franja etaria.



“Era un bebé prematuro y los padres no habían realizado los controles correspondientes. Llegó con vómitos, muy comprometido y dio positivo por coronavirus”, explicaron.



También ayer murió un bebé de un año oriundo de Puerto Piray que además de Covid-19 tenía Síndrome de West.



Con este último caso son cuatro las muertes de niños por coronavirus.



Y retirando a los dos casos que ingresaron recién al parte sanitario ayer, se puede observar que este jueves hubo un total de diez muertes por coronavirus. Número récord en lo que va de la pandemia.



En detalle, ayer murieron otras seis mujeres de 61, 64, 65, 76, 81 y 83 años. Dos de las cuales no estaban vacunadas y las otras cuatro tenían esquema de vacunación incompleto y todas tenían comorbilidades.



También murieron tres hombres de 44, 56 y 83 años. Todos con comorbilidades y sin aplicarse ninguna dosis de la vacuna.



Respecto a los contagios, el boletín epidemiológico reportó 1.589 casos de Covid-19 y desde que comenzó la pandemia se acumulan 66.066 positivos en la provincia.



Las ciudades con más casos fueron Posadas con 643, Garupá con 144, Eldorado con 139, Puerto Iguazú con 118, y Montecarlo con 108. Otros 37 municipios tuvieron entre uno y 90 contagios.



A la fecha, los casos activos, personas cursando la enfermedad, son 15.697, de los cuales 216 están internados en hospitales o sanatorios. El número de personas recuperadas es de 49.575.

Casi 80 mil contagios en el país

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 77.729 nuevos contagios de Covid-19, lo que elevó el recuento nacional a 8.207.752. De ese número, ya superaron la enfermedad 7.272.010 personas. En tanto, los centros del país reportaron 334 muertos, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 120.352. Para encontrar una cifra diaria mayor a la de hoy hay que ir 170 días atrás, al 9 de agosto, cuando se informaron 502 fallecidos. Así, se ve que descienden los casos pero sube el número de muertes. Por otra parte, 2.836 personas cursaban ayer la enfermedad en terapia intensiva. Las camas de terapia, más allá de la patología que explique la internación del paciente, están ocupadas en un 49,7% a nivel nacional. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) ese número llega al 48,1%.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17