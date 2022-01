Geriátrico de Montecarlo suspendió las visitas

viernes 28 de enero de 2022 | 6:04hs.

La comisión directiva del Hogar San Roque de Montecarlo decidió suspender por siete días las visitas para prevenir posibles contagios de Covid-19 dentro de la institución. Si bien actualmente no hay casos, el objetivo es cuidar a los adultos mayores para que no se contagien ante el aumento de la circulación viral.



En el lugar viven 29 personas, todos completaron las dosis de la vacuna contra el coronavirus y desde julio del 2021 no se registraron casos. Todo este tiempo venían manejando un protocolo de bioseguridad, pero en las últimas semanas muchos familiares no querían cumplirlos y se generaron inconvenientes. Así, ante el creciente número de contagios se decidió tomar esta medida y luego evaluar nuevamente la situación para volver a recibir visitas.



“Pueden venir al portón, traerles cosas, pero no ingresar. Tenemos celular para que puedan hacer videollamadas. No se permite la visita porque muchos no respetan el distanciamiento y tampoco tenemos para pagar un personal para que controle eso, por lo que creemos que esta fue la mejor medida y luego veremos cómo sigue la situación”, señaló Amanda Mertz, presidente de la comisión.