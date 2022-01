A sus 46 años, Martínez mostró estar de Maravilla

viernes 28 de enero de 2022 | 6:01hs.

El ex campeón mundial Sergio Maravilla Martínez festejó al ganarle en las tarjetas al inglés Macaulay McGowan en Wizink Center de Madrid, en lo que fue su cuarta presentación, tras su retorno al boxeo luego de seis años de inactividad.



Fueron 10 rounds de pura acción en el que el quilmeño fue muy superior, pese a la diferencia de edad, y demostró que aún puede dar un batacazo en el boxeo. Rápido de piernas y con golpes certeros, el púgil argentino convenció a los tres jueces con su actuación y alzó sus brazos en España.



“Hasta el mundial no paro”, gritó el ex campeón después de su victoria cuando tuvo el micrófono en sus manos. Su frase expone su deseo de medirse ante el japonés Ryota Murata, dueño del cinturón más preciado.



El quilmeño había reaparecido en agosto de 2020, cuando noqueó en siete asaltos por el español José Miguel Fandiño, en Torrelavega, y luego le ganó al finlandés Jussi Koivula por nocaut técnico en nueve vueltas y al británico Brian Rose por decisión unánime, en una dura y pareja pelea realizada en la Plaza de Toros de Valdemoro, municipio al norte de Madrid.



Martínez, radicado en la capital española, está cuarto en el ranking mediano de la AMB y tiene la promesa del presidente de la entidad, el venezolano Gilbertico Jesús Mendoza, de contar con una chance por el título mundial que en este momento ostenta el japonés Ryota Murata. El campeón alternativo es el cubano Erislandy Lara.