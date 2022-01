Djokovic volverá al ruedo en el ATP de Dubai

viernes 28 de enero de 2022 | 6:01hs.

El torneo ATP 500 de Dubai confirmó ayer la participación del serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, en el torneo internacional que se jugará entre el 21 y el 26 de febrero ya que en ese emirato no es obligatorio ingresar con la vacuna de coronavirus.



“Dubai da la bienvenida a su pentacampeón Novak Djokovic, que no pudo defender título en el Open de Australia al ser deportado”, publicaron hoy los organizadores del certamen que le dará al serbio la oportunidad de volver a competir.



Djokovic, de 34 años, se había anotado para jugar en Dubai, donde además hizo escala cuando fue deportado de Australia por no cumplir con la vacunación contra el Covid-19.



El ATP de Dubai fue ganado por Djokovic cinco veces, en 2009, 2010, 2011, 2013 y 2020 y esta vez tendrá otros aspirantes al título como el ruso Aslan Karatsev, el español Roberto Bautista Agut, que se impuso en 2018, el ruso Andrey Rublev, el italiano Jannick Sinner y el canadiense Felix Auger-Aliassime.