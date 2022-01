Los Pumas 7 debutan hoy ante Jamaica en el Seven de Sevilla

viernes 28 de enero de 2022 | 6:01hs.

Los Pumas 7, segundos en el ranking mundial de rugby seven, debutarán hoy ante Jamaica en el grupo B de la etapa clasificatoria del torneo de Sevilla, cuarta etapa del circuito 2021-22.



El seleccionado argentino, que la semana pasada le ganó al de Jamaica por 31 a 7 en el Seven de Málaga, debutará a las 12,17 hora de Buenos Aires y luego jugarán el sábado con Alemania a las 6.35 y con Irlanda a las 12.03.



El equipo nacional, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en agosto pasado, viene de obtener la medalla de plata en Málaga al perder la final con Sudáfrica, 24 a 17, por un try sobre el final.