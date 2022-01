Gasolineras al límite por reducción del 10% en cupo mensual de combustibles

viernes 28 de enero de 2022 | 4:00hs.

A pocos días de que concluya el mes, diversas estaciones de servicio de la provincia, sobre todo las del Norte, relevan faltante de gasolina. En medio de la creciente demanda en tiempos de turismo y por parte de extranjeros, los surtidores completaron el cupo que mensualmente envían las petroleras para la venta. Sin embargo, esta vez, algunas estaciones de servicio sufrieron el recorte del 10% del stock mensual, hecho que aceleró el faltante en Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen, según afirmaron desde la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Noreste (Cesane). El mismo panorama se replica en otros municipios, como Puerto Libertad, Esperanza y El Soberbio, por citar algunos casos, aunque el panorama de escasez es general, sostienen.



En el medio del intenso flujo turístico que se vive en Misiones y en la víspera del recambio turístico de fin de mes, en la Ciudad de las Cataratas se vive una situación crítica. Hasta ayer, sólo una estación de servicio de cuatro en total tenía combustibles, y allí se formaron filas de hasta ocho cuadras para llenar el tanque. El tiempo mínimo de espera es de dos horas y genera malestar en la clientela. En Irigoyen, paso obligado de argentinos hacia las playas del Brasil, afirman que todos los días se registran extensas filas y genera alertas.



En este contexto, tanto desde la entidad como clientes insisten en la ampliación del cupo de combustibles para las estaciones de servicio para abastecer la gran demanda.



Cupo limitado y reducido

Enero cierra el mes con faltantes de combustibles en las estaciones de servicio de la provincia. Al respecto, Faruk Jalaf, presidente de la Cesane dijo a El Territorio que se trata de una situación que se repite en un contexto de fuerte demanda. El motivo radica en el cupo a la cantidad de litros que envían las petroleras a cada surtidor.



En este sentido, advirtió que “el problema son los cupos que se redujeron, y algunas estaciones de servicio advirtieron que se les redujeron el cupo de combustible en un 10 por ciento”. El faltante de naftas se extendió en toda la tierra colorada, notándose más en los surtidores de las ciudades limítrofes y en inmediaciones a la frontera con Brasil y Paraguay. “En los municipios con frontera faltan naftas y en el resto de la provincia escasea el gasoil”, indicó el directivo.



Comentó que el cupo es una determinada cantidad que las petroleras imponen por mes para las diferentes estaciones de servicio. Una vez que inicia un nuevo mes, el cupo se renueva. Pero en medio de una gran demanda “el cupo se completa a la tercera semana del mes y los últimos días prácticamente las estaciones de servicio se quedan sin combustibles”, enfatizó e indicó que el límite en el envío de combustibles “se debe a que según las petroleras ellos trabajan a pérdida y no mandan más que determinada cantidad para el mes”. La reducción que ocurrió en este mes dependió, en esta línea, de las decisiones de esas petroleras.



Luego, Jalaf recalcó que la situación es crítica, ya que se observa el faltante en tiempos de intenso movimiento turístico en toda la provincia, que incluso obliga a los viajeros a trasladarse a otras comunas para llenar los tanques y continuar con la travesía. También impacta en otras actividades que requieren de la gasolina para la movilidad.



Asimismo, recordó que desde hace tiempo las diferentes cámaras que nuclean a las estaciones de servicio vienen reiterando el pedido de ampliación del cupo, pero no lograron respuesta alguna desde Nación.



Además, el titular de la Cesane se refirió sobre la situación de Misiones frente a Brasil y Paraguay, países donde los importes del litro de gasolina casi el triple al costo de la Argentina. “La demanda de combustibles irá aumentando porque en los países vecinos tienen los precios de acuerdo a lo internacional. En Brasil, por ejemplo, el litro está 240 pesos el litro y llega hasta 250 según la zona, mientras que en Paraguay está 210 pesos. Y en la Argentina, 95 pesos”, detalló.



Por otra parte, señaló que la situación del faltante se siente aún más en los distritos lindantes con la frontera, aunque es un panorama que se replica en otras provincias del interior. “No hay faltantes en Buenos Aires, porque se cubre a la Costa Atlántica”, dijo al respecto.



Espera, incertidumbre y sin stock

Desde la apertura del puente Internacional Tancredo Neves, cargar combustibles en Iguazú requiere más de dos horas en la fila de cualquiera de las estaciones de servicio, ante la venta a brasileños y paraguayos ya que resulta más barato en el país.



Por ello, el Concejo Deliberante ordenó la venta y propuso el control a vehículos con tanques adulterados. Al principio, la ordenanza funcionó pero no solucionó el problema de fondo, que está ligado al cupo de naftas que reciben las gasolineras.



Y en medio de la gran demanda de naftas, ante la afluencia de visitantes al destino, la ciudad quedó sin combustibles en tres de las cuatro estaciones de servicio, y solo una contaba con stock disponible. Según pudo observar ayer este matutino, la estación de servicio en la intersección de las avenidas Córdoba y Misiones vendía combustibles. Por ello, las filas para llenar los tanques se extendieron ocho cuadras sobre Córdoba y se contabilizaban al menos 100 vehículos en espera.



“El miércoles esperé todo el día que llegara el combustible y no llegó. Hoy (por ayer) vuelvo a averiguar y solo una recibió, tengo 100 autos adelante. Esto me da mucha impotencia, debo trabajar pero paso cuatro horas en la fila. Lo que más bronca da es que no sé si al llegar al surtidor todavía tendrán combustible”, explicó Mariela Vázquez, que trabaja como remisera.



En tanto, los brasileños y paraguayos arriban a Iguazú equipados para pasar el día de la fila. “Hoy (por ayer) no trabajamos. Entonces vinimos a las 8 y a las 12 nos toca el horario para la carga de extranjeros y tenemos casi 100 autos adelante. Ya no nos cargan la nafta más barata, pero igual hace la diferencia para nosotros. Venimos con las silletas y con paciencia nomas”, señaló Mario Fernández, quien es oriundo de Ciudad del Este.



En este marco, se conoció que días atrás se presentó un proyecto de ordenanza en el que se solicitó la ordenanza 46/21, que busca reducir el horario de atención a los extranjeros. En este sentido, solicitan que sólo se realice de 23 a 6, eliminando la venta en el horario de 12 a 18 que rige actualmente. El Concejo Deliberante de la comuna volverá a sesionar este martes.



El mismo panorama se repite en Irigoyen. Sobre este punto Walter Feldman, dueño de dos estaciones de servicio de la localidad y presidente de la Cámara de Comercio local, manifestó a este matutino que “realmente estamos teniendo alta demanda en la venta de combustibles tanto a Brasil como con el turismo que pasa por la localidad”.



En este sentido, afirmó que “las estaciones de servicios de Irigoyen casi a diario se vienen quedan sin combustibles medio día hasta que llega el camión. En mi caso, que tengo dos estaciones, creo que voy a llegar con los justo para el cambio de mes y así poder renovar los cupos pero hay colegas de la zona que están al límite del cupo”.



En medio de la espera para llenar el tanque, Carlos Fernández, un cliente local, manifestó que “está bien que se venda sin límites tanto a locales como turistas y extranjeros, pero el gran problema es el cupo limitado por parte de las petroleras, y en muchos casos a las empresas chicas del interior y sin bandera les cuesta mucho más poder comprarle a los mayoristas”.



Luego, agregó: “En Irigoyen también contamos con una estación de servicio YPF, que también se queda sin combustible todos los días prácticamente. Es una situación que se tiene que rever por parte de las autoridades, petroleras o instituciones que corresponda, porque no puede ser que nos estemos quedando sin combustible a diario o tenemos que esperar varias horas y hacer guardia para llenar el tanque. La demanda es muy alta y así debe ser la reposición de los productos”.



Por su parte, la vecina Gladys Piñeiro remarcó que todos los días se repiten las extensas filas de vehículos para llenar los tanques y que “se quedan a esperar dos, tres hora o más, porque la gente que trabaja y necesita del combustible para ese fin no se puede quedar sin abastecerse. Al haber tanta demanda, rápidamente se agotan los productos, por ende hay que estar prevenidos”.

Con la información decorresponsalías Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen