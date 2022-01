Impacto del Covid en niños: la mayoría de los internados no está vacunado

viernes 28 de enero de 2022 | 6:05hs.

En la última semana, Misiones registró cuatro niños fallecidos a causa del Covid-19. Una situación poco habitual y que preocupa a los especialistas, dado que desde el inicio de la pandemia, hace ya dos años, la evidencia científica demostraba que el virus no provocaba cuadros graves en la población pediátrica.



Otro dato no menos importante es que actualmente hay chicos menores de 3 años internados con Covid en el hospital de Pediatría Fernando Barreyro, según confirmó en diálogo con El Territorio, el infectólogo, Oscar López.



“Hay que diferenciar una cosa a tener en cuenta, si los pacientes están internados por Covid o con Covid; son dos cosas distintas. La diferencia está en saber si estos niños están enfermos por Covid o están enfermos con Covid. Por ejemplo si un niño tiene apendicitis y le hicieron un hisopado por protocolo y dio positivo, el niño está con Covid pero su causa de internación es la apendicitis. Y el paciente que se interna por Covid es aquel que empezó con síntomas respiratorios pero sin otra comorbilidad”, explicó López al tiempo que agregó que “la mayoría de nuestros pacientes son con Covid, y si casi todos no están vacunados por la edad -el plan de vacunación anticovid en Argentina es para mayores de 3 años- o no están vacunados por otras razones, hay que investigar. No se entiende por qué no vacunan a los niños”.



“Yo lamento como médico pediatra de más de 40 años y socio de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que existan pediatras que no recomienden la vacuna, les puedo asegurar que todos los fundamentos científicos y los trabajos nos permiten a nosotros definir que la vacuna es segura, han sido evaluadas por los comités científicos y si nosotros vemos lo que pasa con los adultos, el 90% o quizás un poco menos de los adultos que están en terapia intensiva o que fallecen son personas no vacunadas o con esquemas incompletos”, reflexionó el especialista.



Según datos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, hasta ayer había 39.488 chicos de 3 a 11 años con y sin factores de riesgo vacunados con las dos dosis; mientras que todavía quedan 41.000 niños con una sola dosis, es decir, con esquema incompleto. En cuanto a la franja de entre 12 y 17 años, hay 55.662 misioneros con primera y segunda dosis pero son 26.983 los que aún tienen sólo una vacuna.



“Una sola dosis es como si el niño no estuviera vacunado; necesitan tener dos dosis de vacuna. Eventualmente podrán tener un refuerzo más adelante, eso se está estudiando”, aseveró.



Con respecto al uso del barbijo una vez que se inicie el ciclo lectivo 2022, sostuvo: “Particularmente considero que no debe suspenderse el tapabocas”.



Cuadros y secuelas

Por otro lado, el infectólogo insistió en la premisa inicial que los chicos se enferman menos, en tanto reconoció “sucede que hay tanta cantidad de casos que obviamente habrá más cuadros en niños también”.



“Además hay una enfermedad que se llama síndrome inflamatorio post covid que se detecta en niños, sobre todo, que es una enfermedad bastante seria y grave que requiere tratamiento y que si el niño está vacunado seguramente no tendrá un cuadro grave de Covid y por ende no tendrá esta enfermedad poscovid. Tres días de fiebre, erupciones en la piel, conjuntivitis, vómitos, diarrea y dolor de las articulaciones. Y cuando uno realiza la prueba serològica para saber si antes el niños había tenido Covid, el resultado es positivo. Hay que hacerle un tratamiento específico, incluso con el cardiólogo”, desarrolló.

En cifras

39.488 Los niños de 3 a 11 años con y sin factores de riesgo vacunados con las dos dosis; mientras que todavía quedan 41.000 niños con una sola dosis.

55.662 Los adolescentes misioneros que cuentan con primera y segunda dosis, pero otros 26.983 tienen sólo una vacuna contra el coronavirus.

Continuarán los operativos de vacunación en escuelas

El calendario escolar 2022 arranca el 17 de febrero con la presentación de personal docente en las escuelas.



Este año el dictado será con presencialidad plena para lo cual las autoridades educativas confirmaron que los operativos de vacunación anticovid continurán en los establecemientos escolares, siempre con la firma del consentimiento del padre o tutor.



“Vamos a trabajar para fortalecer el proceso de inmunizacion de niños de 3 a 11 años y de 12 a 17”, señaló en diálogo con El Territorio, Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE).



El año pasado cerró con 18% de población escolar vacunada con dos dosis y 38% con una dosis de entre 3 y 11 años; y en cuanto a los alumnos de entre 12 y 17 años, se logró un 40% con esquema completo de vacunación y 59% con una sola dosis.



La ministra de Salud, Carla Vizzottu, también había informado que se ya se estaba trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación para realizar acciones conjuntas de cara al comienzo del año lectivo.



El subsecretario de estrategias sanitarias, Juan Manuel Castelli, explicó que el número de dosis aplicadas en niños y adolescentes bajó cuando terminaron las clases y que los porcentajes en esta población son inferiores a los de la población total país porque la vacunación en niñas, niños y adolescentes comenzó después, en agosto de 2021.



Asimismo, planteó que hay algunas provincias que tienen más dificultas para avanzar con la vacunación en esa población.