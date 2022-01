Jardinense se prepara para su misión sacerdotal en Austria

viernes 28 de enero de 2022 | 0:30hs.

Delfor Neremberg prepara su ordenación sacerdotal con mucha fe y expectativas, convirtiéndose en el primer jardinense en pertenecer a la Congregación del Verbo Divino y su destino elegido para este camino es Austria.

“Haber vuelto a Jardín América y reencontrarme con la comunidad siempre es gratificante. El año pasado pude terminar mi etapa formativa en el semanario, por eso regresar a Argentina, prepararme para dar este paso tan importante y compartir con mi familia y con la ciudad donde nací es algo muy emotivo”, dijo el diácono y añadió: “Es algo muy importante pasar de esa etapa de formación a ejercer la vocación como tal, lo que significa el ministerio del sacerdocio”.

“Uno lleva a la Argentina a todas partes, sus costumbres, como ser el mate, así como se lleva a la familia, los rasgos, las actitudes y manera de pensar”, comentó, tras haber expresado que se formó en Chile en los últimos años y también estuvo en Europa.

Al referirse como es visto nuestro país en el extranjero, señaló: “Somos conocidos culturalmente por la danza como el tango, en el deporte por el fútbol y en la gastronomía por el asado. Además, somos muy valorados ya que el Papa es argentino y nos representa siempre por su humildad y cercanía, trajo consigo una línea más pastoral y de trabajo en los pueblos”.

El último 22 de diciembre, falleció su papá Enrique, lo que significa una pérdida profunda poco antes de su ordenación. “Papá siempre decía que me quería ver como sacerdote, él esperaba esto con muchas ansias y deseaba estar presente, verme celebrar una Misa o realizar un bautismo o casamiento”.

Delfor dijo que va a ser un momento muy difícil tanto el día de su ordenación como el de su primera Misa al no estar su papá. “Como en cada profesión cuando uno se recibe quiere que estén personas específicas, las más queridas junto a uno, y se va a sentir mucho su ausencia porque él esperaba esto con tanto entusiasmo, se fue a un pasito nomás del día tan esperado y no pudo llegar”.

El día previsto en que va a recibir el sacramento del Orden Sagrado es este sábado a las 20 con la presencia de Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la Diócesis de Posadas, como así también la compañía de presbíteros de la misma Congregación.

Al día siguiente celebrará su primera Misa en la parroquia Cristo Redentor a partir de las 10. “En Jardín América estaré hasta abril, luego me voy a Chile a celebrar Misa, lugar donde me preparé y en el mes de mayo ya me voy a Austria, destino que me tocó como misionero del Verbo Divino”.