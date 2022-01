Karina Jelinek denunció ser víctima de una estafa millonaria

viernes 28 de enero de 2022 | 6:00hs.

Karina Jelinek está pasando por un momento difícil: fue víctima de una estafa millonaria. Un hombre le robó sus ahorros, unos 200 mil dólares y algunas joyas. La modelo planeaba utilizar ese dinero, que es el fruto de su trabajo durante dos décadas, para subrogar un vientre en los Estados Unidos y así poder cumplir su sueño de ser mamá y tener una familia.



Su abogada, Ana Rosenfeld, dio detalles de este problema que entristece a Karina. “Ella tenía un dinero ahorrado. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo”, aseguró la letrada en el ciclo A la tarde (América).



En el ciclo conducido por Karina Mazzocco aseguraron que desde hace un año, ella le viene reclamando que le devuelva el dinero, pero hasta el momento no logró recuperarlo. Al parecer esta persona le habría blanqueado que ya no tiene esos dólares.



Además, Rosenfeld explicó que en el caso de no obtener sus ahorros, Karina iniciará una demanda judicial para intentar recuperar esa plata.