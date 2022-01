Los payasos se van de campamento

viernes 28 de enero de 2022 | 3:00hs.

Los payasos de Misiones se preparan para disfrutar de una apuesta divertida y formadora, rodeada de naturaleza, y hasta el momento sin precedentes en la provincia.

Se trata del primer campamento de payasos ¡Ríe Paraná!, una experiencia que se potencia como encuentro para la formación profesional al tiempo que habilita espacios de convite entre pares y trabajo conjunto y colectivo.

La apuesta no sólo invita a la comunidad artística a participar del campamento que se llevará a cabo desde el 2 y hasta el 6 de febrero, sino también convoca al público en general que quiera sumarse. “Ser payaso ayuda a desinhibirse, a perder la timidez, a mejorar la capacidad de comunicación. Es algo que se puede aplicar en la vida. Por eso este campamento esta destinado a todos los que quieren ser parte”, explicó Diego Raga, uno de los organizadores, en diálogo con El Territorio.

El campamento se llevará a cabo en el Camping Monte Kurumí de Colonia Alberdi y contará con una grilla amplia y nutrida de actividades desde las que se podrá aprender a partir del juego y el disfrute.

La propuesta incluye talleres de formación, capacitaciones, fogones, actividades recreativas al aire libre, shows en vivo, foros y más. Serán cinco días de convivencia y en contacto con la naturaleza. Ello posibilitará la construcción de nuevos espacios de debate acerca de la realidad del sector, tanto en lo que se refiere a lo creativo como a la situación laboral, posibilitando la generación de lazos y objetivos comunes.

“La idea es también generar esta conciencia de que el trabajo del payaso no es ponerse una nariz y listo. Sino que requiere de toda una preparación, desde la personalidad y formación, hasta el desarrollo de destrezas y más. No es fácil hacer reír a la gente, no es fácil llegar al corazón de las personas, hay un montón de laburo detrás de eso. Y eso también queremos que se sepa”, destacó por su parte Berenice Texeira, que integra junto a Raga el grupo Títeres Reciclo Circo.

Pero además de poner en valor el trabajo del payaso -multidisciplinario y diverso-, la propuesta de campamento también representa un espacio de intercambio y convite sobre el arte escénico. “Es una posibilidad para seguir formándonos cada uno de nosotros y ayudar a los que se inician en todas aquellas cuestiones básicas. Estos días nos servirán para revisar todo lo que queremos ser y hacer como payasos, el mensaje que queremos llevar al resto”, reflexionó por su parte Alúen Arrúa, del grupo de teatro Fauna Roja, otro grupo independiente unido a la organización.

Durante las jornadas habrá propuestas de formación y talleres: ‘La energía del Clown’, llevada adelante por Víctor ‘Juje’ Vildoza (jujeño residente en Misiones); ‘Teoría de la comicidad en tiempo y espacio’, un taller que abordará Lucas Bracamonte (de Córdoba); y una apuesta de ‘Expresividad, Creación y Manipulación de objetos’ que será brindada por Emerson Noise (de São Paulo, Brasil). Además, habrá foros debate sobre gestión de proyectos, producción, armado y más.

El costo por los cinco días es de 10.000 pesos por participante (consultar con la organización por pago/cuotas/financiación) e incluye traslado desde Colonia Alberdi hasta Monte Kurumi, alojamiento en cabaña, cuatro comidas diarias, participación de los foros y capacitaciones y acceso a los espectáculos de cada día. Asimismo, quienes deseen el mismo servicio pero acampando (llevar carpas), el costo será de 8.000 pesos. También está la opción de concurrir por día por un costo de 2.500 pesos por jornada.

El campamento es organizado por los grupos independientes Títeres Reciclo Circo, Fauna Roja y Circo Carayá, que llevan una larga trayectoria cirquera en la provincia y articulan su trabajo con un rol social, llevando el derecho de accesibilidad al arte a todos los sectores de la sociedad.

La apuesta cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Provincial de Teatro Independiente y la Asociación de Actores y Actrices Argentinos.