Indignación y bronca: pagó $24.000 en peluquería

jueves 27 de enero de 2022 | 6:02hs.

En el último tiempo los clientes eligieron las redes sociales para expresar su indignación sobre las irregularidades que encuentran en sus tickets. Durante la temporada de verano 2022 muchos aprovechan para darse el gusto de ir a comer a una parrilla con la familia en su estadía en provincias como Córdoba o eligen unos panchos después de conocer las Cataratas del Iguazú, pero a veces los precios no son los esperados. En esta ocasión, una mujer denunció que le “robaron” en la peluquería.



Esta semana se viralizó en redes sociales el ticket de una mujer -cuyo nombre no trascendió- que no estaba conforme con lo que le habían cobrado en la peluquería: $24.000. El local señalado se encuentra sobre la calle Constitución en Pinamar.



El dueño del local, por su parte, quien explicó los items señalados en el comprobante. Según lo apuntado en el ticket, el monto total fue de $23.800. Allí figuran los siguientes ítems: lavado $900, corte $1.400, peinado $700, reflejos $7.800, iluminación $7.800, manicuría $1.100 y trabajos técnicos $4.100, último detalle que más llamó la atención.



“Tengo los precios en la puerta. La gente cuando entra y quiere tomar un servicio ya sabe lo que va a pagar”, explicó Leo, el dueño del local y agregó que “el tema es cuando vos te hacés una decoloración y después otra decoloración eso va sumando un costo”, por lo cual se descartó que se trate de una estafa. En este sentido, aseguró que si los clientes van “agregando servicios, es obvio que se va sumando. Es como entrar a un restaurante donde pedís un primer plato, un segundo plato, un postre, un vino, eso te va sumando”.