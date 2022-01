Crimen de Dos Hermanas: el detenido se abstuvo ante el juez

jueves 27 de enero de 2022 | 6:03hs.

Faustino ‘Cabeludo’. P. D. S. (24), el detenido por el crimen a balazos de Juan Bautista De Lima (52) en Dos Hermanas, completó ayer la audiencia indagatoria en el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, tal y como se había adelantado en la víspera.



Según confirmaron fuentes ligadas al proceso, el juez Ariel Belda Palomar lo imputó por el crimen homicidio agravado por alevosía, contemplado en el artículo 80, inciso 2 del Código Penal Argentino), delito que prevé la prisión perpetua.



Esto se debe a la cantidad de disparos que recibió la víctima,quien tenía entre 6 y 10 impactos de bala en el cuerpo. El hombre no tuvo ninguna chance de sobrevivir, ya que la mayoría de los proyectiles fueron directo a su cabeza.



A su turno, Cabeludo tuvo la posibilidad de dar su versión de los hechos, pero decidió abstenerse de declarar por recomendación de su abogado defensor. El profesional había sido designado el martes, en la primera comparecencia a sede judicial por parte del sospechoso.



Es que en un principio la audiencia estaba programada para ese día, pero un corte en el suministro de energía que se extendió durante toda la jornada hizo que se postergara.



El hecho

Como viene informando este medio, el homicidio fue descubierto el 18 de enero en el paraje El Palmital, un lugar de la zona rural de difícil acceso donde no hay telefonía celular. Los efectivos de la comisaría fueron advertidos de lo sucedido en horas de la tarde.



Al llegar se toparon con una sangrienta escena. Bautista De Lima se hallaba sobre su motocicleta a la vera de un camino vecinal, que tiene el ancho de una vereda en medio de una tupida vegetación.



Estaba aún en posición de manejo, con los pies sobre los comandos -frenos y cambios- y el casco puesto, lo que podría indicar que fue disparado mientras circulaba o instantes posteriores a de detenerse.



De todas formas, lo que quedó claro es que la víctima no pudo defenderse. Apenas habría atinado a alzar sus manos para cubrirse la cara. El cuerpo, cuando fue hallado, ya estaba en descomposición sobre un importante charco de sangre.



Al respecto, en la escena los efectivos de la Unidad Regional XII secuestraron tres vainas servidas calibre 40 y un proyectil de plomo alojado en el casco de la Honda Titán 150 que la víctima manejaba.



En un principio se especuló que podría haber sido atacado con dos armas distintas, pero el examen de autopsia, que aún no fue incorporado al expediente, lo descartó.



Su concubina Silvana F. (23) expresó que el hombre había salido el lunes con dirección a la zona urbana con intenciones de comprar mercaderías, pero hasta ese día no había vuelto y por ello salió preocupada a buscarlo.



Silvana señaló inmediatamente al ahora detenido, expresando a las autoridades policiales que por una disputa de terrenos había amenazado de muerte a Bautista De Lima en Navidad. Es así que la comisión que había llegado al sitio lo detuvo momentos después al llegar a su casa, donde el joven intentó escabullirse en la vegetación del lugar.



Entonces las autoridades judiciales ordenaron el estudio de parafina, que terminó arrojando resultado positivo. Ese es el elemento de peso que tiene en su contra el detenido hasta el momento.



Lo llamativo del caso es que cuando recibieron los resultados el hombre ya se encontraba en libertad, ya que el mismo juzgado había ordenado su liberación el día 19 a las 23.30. Los pesquisas lo hallaron cerca de las 8.30 del día 20 caminando por la calle.



Por otro lado, en la continuidad de las investigaciones se ordenó un allanamiento en su chacra de el Paraje Cruce Inter, que queda cerca de donde se produjo el asesinato, pero allí no se pudieron encontrar armas de fuego.