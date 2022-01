Listos para el estreno

jueves 27 de enero de 2022 | 6:06hs.

Con el debut a la vuelta de la esquina, Tokio presentó ayer oficialmente al equipo con el que batallará en la Liga Federal de básquetbol -ex torneo Federal-, la tercera categoría del básquetbol argentino, y marcó pautas para la temporada.



El Japonés no se la tendrá fácil en el debut con dos partidos fuera de casa. El primero será el miércoles próximo ante Sarmiento de Resistencia, Chaco y dos días después dante Hindú también en la capital chaqueña.



El estreno en casa será el domingo 13 de febrero en el Jorge Yamaguchi ante Regatas.



El elenco posadeño forma parte de la división NEA integrada por los de Chaco: Sarmiento, Regatas, Acción (Sáenz Peña) e Hindú, Amad (Goya), San Martín (Curuzú Cuatiá), Colón (Corrientes) y el Tala (Corrientes). La Liga Federal se abrirá mañana y su fase regular durará aproximadamente 120 días, por lo que se espera que finalice alrededor del 28 de mayo. Se prevé que el inicio de la postemporada sea para los primeros días de junio y que la competencia culmine para fines de julio.



El formato de disputa para la primera parte de este torneo será a un partido todos contra todos, en total siete partidos por equipo.



Luego los dos primeros de esta serie clasifican directamente a la siguiente etapa, mientras que los otros seis equipos tendrán otra etapa de playoffs para definir los otros dos clasificados.



En cuanto a los desafíos, el presidente del club Nicolás Fulquet expresó que “nos preparamos para el Federal con un equipo joven, decidimos desde la comisión hacer un esfuerzo y traer jugadores que puntualmente nos van a dar una mano para mejorar nuestra campaña. Nuestro objetivo no se basa tanto en lo deportivo, pero si en el crecimiento del equipo y el crecimiento nuestros jóvenes jugadores: Lucas Landi, Joaquín Sarquis, Genaro Cabrera, Imanol Flores, Gonzalo Santa Cruz y todos los chicos que son de la cantera del club que le dan un salto importante a la institución. Que en definitiva serán con el tiempo lo que nos van a seguir representando todos los años”.



En tanto, el entrenador Agustín Ponissi, por segundo año al hilo, expresó que “es un torneo con 102 equipos, muy difícil, desafiante y en el que conoceremos a los rivales a medida que los vayamos enfrentando. El objetivo a corto y mediano plazo es estar entre los primeros cuatro”, comentó en cuanto al certamen y aseguró que “estoy con las ganas intactas de seguir jugando y sumando desde mi lugar”.



El equipo está integrado por los bases Ariel Romero, Gonzalo Santa Cruz y Genaro Cabrera. Escoltas: Lucas Landi y Juan Cruz Ramírez; y los aleros Tobías Gómez, Mateo Viana e Imanol Flores. Además están los ala pivot Leandro Flaming y Joaquín Sarquis y los pivot Santiago González y Leandro Monteros.



El cuerpo técnico lo encabeza Ponissi, el entrenador, acompañado por los asistentes Octavio Ríos, Mariano Ledesma y Érika Hassel.

Fixture

1ª Fecha-Mañana

22, Amad de Goya-Regatas de Resistencia



Sábado

21, San Martín (Curuzú Cuatiá)-Hindú de Resistencia



Domingo

21, Club Acción-Deportivo Colón de Corrientes



2ª Fecha- Miércoles 2 de febrero

21, Sarmiento de Resistencia-Tokio de Posadas



Sábado 5

21, Colón de Corrientes-Amad de Goya



3ª fecha-Viernes 4

21, Hindú de Resistencia-Tokio de Posadas





Equipos Zona NEA



Club Tokio (Misiones)



Club Amad de Goya (Corrientes)



Atlético El Tala (Corrientes)



Deportivo Colón (Corrientes)



San Martín De Curuzú Cuatiá (Corrientes)



Club Acción (Chaco)



Club Regatas De Resistencia (Chaco)



Hindú Club (Chaco)



Sarmiento De Resistencia (Chaco)