CFK dijo que en América Latina se financian “golpes judiciales”

jueves 27 de enero de 2022

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió ayer en una conferencia en la Universidad Autónoma Nacional de Honduras que “de la misma manera que se financiaban golpes militares” en el siglo XX “se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina”.



“Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros”, señaló la vicepresidenta en Honduras.



La vicepresidenta sostuvo ayer que en el año 2009 la Organización de Estados Americanos (OEA) “se ponía al frente para defender las democracias en América Latina y no para voltearlas”.



También afirmó que su presencia en Honduras implica “confirmar el título” de la clase magistral de la que participaba, en referencia a la convocatoria “Los pueblos siempre vuelven”, que tiene lugar en Tegucigalpa, y destacó en ese aspecto la victoria del candidato Gabriel Boric en Chile.



La vicepresidenta destacó que “a fines del siglo XX, luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región, con la tragedia social, económica, de disgregación nacional, comienzan a surgir nuevos movimientos populares y nacionales, con otros nombres y protagonistas, pero con el mismo objetivo de siempre: la autodeterminación de los pueblos”.



Y señaló que “se pretende analizar lo que pasa en un continente como Latinoamérica con las categorías de pensamiento europeo”.



Contra los libertarios

La vicepresidenta se refirió en su discurso ante la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a los movimientos libertarios que sostuvo han surgido en algunos países.



Tras advertir que en la actualidad “vuelven a querer instalar al neoliberalismo en la región” se refirió a una “curiosa contradicción” entre quienes “propugnan por el achicamiento del Estado” y el avance del narcotráfico.



“Han surgido algunas corriente en algunos países que se denominan libertarios y que quieren suprimir el estado directamente”, afirmó.



En ese sentido, agregó que “los que impulsaron en toda la región el achique del Estado y los programas de ajuste después dicen que hay que combatir al narco como si se pudiese combatir unicamente desde el Ministerio de Seguridad”.



Hoy, Cristina Kirchner estará, a partir de las 11 (14 hora local) en la asunción de Castro en el estadio nacional de Tegucigalpa, a la que asistirán autoridades de varios países, entre ellos la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el rey de España, Felipe VI.



La delegación que acompaña a Cristina Kirchner está integrada por el diputado Eduardo Valdés y el senador Adolfo Rodríguez Saá, quienes presiden las comisiones de Relaciones Exteriores de sus respectivas cámaras.



También están en Honduras junto a la vicepresidenta el senador y ex secretario Oscar Parrilli y la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.