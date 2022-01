Impulsan un proyecto industrial para fabricar aviones en Misiones

jueves 27 de enero de 2022 | 6:04hs.

Una nueva posibilidad industrial se empieza a proyectar en Misiones con la industria aeronáutica. El ministro de Industria de la provincia Nicolás Trevisan se reunió vía zoom con Ulderico Pace, que es ingeniero mecánico aeronáutico de la Universidad Nacional del Cuyo, y Christián Irschick, licenciado en Sistemas informáticos, para debatir sobre esta nueva alternativa.



De acuerdo a lo que se indicó, la idea sería posible mediante el acompañamiento del sector público, privado y académico de la Provincia. En diálogo con El Territorio, el ministro Trevisán indicó que se habló “con un grupo de personas que son de Mendoza que está vinculado desde las partes académica con varios proyectos de fabricación de aviones a nivel nacional”. La idea - expresó - tiene que ver con la necesidad de tener aviones hidrantes en las provincias, pues al fabricarlos serían más económicos que lo que significa comprarlos.



Además, Trevisan aseveró que esos mismos aviones que vienen hidrantes pueden ser utilizados para el agro e inclusive se manifestó que “uno de los modelos que estuvimos mirando también sirve como transporte de pasajeros, entonces tendríamos ahí varias alternativas”.



Unión pública y privada

Trevisán hizo hincapié en la necesidad de aunar esfuerzos públicos y privados; es decir, que no dependa solamente de la pata estatal. “No queremos que el Estado solamente sea el cliente principal, sino que incluya al privado y sus necesidades”, adujo. Por eso, remarcó que el próximo paso será hablar con el sector forestal, uno de los potenciales inversores para este proyecto. “Hay grandes forestales en la provincia que son de todo tipo, desde cooperativas misioneras hasta empresas multinacionales. Queremos que lo vean como una alternativa de inversión importante y necesaria, porque la verdad es que les daría la tranquilidad ante cualquier problema de incendio por ejemplo, de solucionar cuanto antes el problema”, apuntó.



Resaltó que con esta iniciativa “Misiones tendría infraestructura de sobra para poder resolver estas situaciones como las que estamos viviendo, sin poner en riesgo miles de hectáreas”. Y mencionó que además de generar productos que sirvan para aplacar incendios y en el agro, también se vea la posibilidad de transportar pasajeros. “Misiones es periférica y tiene poca conectividad, le vendría bárbaro tener líneas aéreas para movernos no sólo a Buenos Aires sino hacia el resto de la región”, señaló.



Posibilidad real

Con la idea en marcha, desde Industria apuntaron a los pasos a seguir . Ratificaron que es esencial la voluntad de los sectores públicos y privados, pero además de que se sume la Facultad de Ingeniería, con la carrera de aeronáutica. “Queremos que sirva como semillero para que los chicos que estudien la carrera puedan trabajar en este lugar y tengan también un ámbito académico donde formarse”, explicó.



Además, ponderó la amplia posibilidad de realización del proyecto pensando en la industria metalúrgica que tiene la provincia. “Tenemos la industria más grande de la región y abastece de servicios a todo el resto de la cadena, como los forestales, yerbateros, tealeros. Es decir, está preparada como para tranquilamente poder desarrollar este tipo de aviones”, afirmó.



Respecto a la fabricación de los artefactos en sí, destacó que “no son ningún descubrimiento, está todo estudiado cómo tiene que hacerse, pero sí habría que incorporar el motor. A nivel mundial hay industrias que se dedican a los motores, sumamente confiables, no tiene sentido económico incursionar en esa parte. “Diría que no es un proyecto tan difícil, lo que desde mi punto de vista creo que tiene que tener es sustentabilidad y un horizonte de largo plazo”, concluyó.

Gestión de inversiones productivas

El ministro de Industria, Nicolas Trevisan se reunió con Federico Cetrangolo, director nacional de Promoción de Inversiones de Cancillería y los funcionarios, Agustín Gil Michel y Facundo Alejandro Salomón con el fin de analizar las distintas alternativas de vinculación con posibles inversores, interesados en los distintos sectores productivos de la provincia, así como posibles clientes de la producción misionera.



Durante la reunión, se pautaron acciones en conjunto para concretar las mismas y así, posicionar a Misiones en el mercado.