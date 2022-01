Audiencia pública con escasa convocatoria

jueves 27 de enero de 2022 | 6:04hs.

La Municipalidad de Posadas, a través del Decreto 1822/21, convocó ayer a la ciudadanía a la audiencia pública que se realizará el 3 de febrero en el Centro de Convenciones desde las 9. Allí se debatirá la readecuación de la tarifa del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros Metropolitano, que une a los municipios de Posadas, Garupá y Candelaria.



Llamativamente se informó con escaso margen que la única fecha de inscripción de la audiencia era ayer de 8 a 18, motivo por el cual hubo poco número de inscriptos pese a los miles de usuarios que tiene el servicio de pasajeros en las tres comunas.



Así, los interesados en participar, ya sea en calidad de orador o de oyente, tuvieron pocas horas para inscribirse de manera presencial en las oficinas de la Secretaría de Movilidad Urbana, ubicada en avenida Cabred 1741 de la capital misionera.



La audiencia pública está establecida por el artículo 45 de la Carta Orgánica de Posadas, en tanto no es vinculante a la definición sobre el precio del pasaje. Es decir, las autoridades no están obligadas a tener en cuenta lo que sostienen los pasajeros sobre el servicio.



En el área metropolitana la tarifa está congelada desde el año 2019, cuando aumentó a los valores actuales. En Posadas cuesta 20 pesos con tarjeta Sube y 28 pesos en efectivo.



Para quienes unen las ciudades de Garupá y Posadas el valor con Sube es de 25,90 pesos y sin ella 36,25 pesos. A su vez, de Posadas a Candelaria se abona 30,54 pesos con la tarjeta de plástico y 42,75 pesos sin ella. Y dentro del ejido urbano de esa localidad el pasaje cuesta 20 pesos.



Boleto gratuito

Por otro lado, el gobierno provincial confirmó ayer que se renovarán de forma automática para este año las tarjetas Sube expedidas por las empresas del Sistema de Boleto Electrónico y de Transporte y que fueron habilitadas durante el año pasado para uso del beneficio del Boleto Estatal Estudiantil Gratuito Misionero (Beg).



La novedad fue publicada ayer a través de la disposición 04/22 de la Subsecretaría de Transporte de Misiones en el Boletín Oficial.



La medida tendrá vigencia desde el inicio del Ciclo Lectivo y será para los estudiantes de todos los niveles, desde el inicial hasta el universitario.



En el mismo documento señalaron que para inscribir nuevos beneficiarios del boleto gratuito o a estudiantes que durante el año 2021 no lo hayan hecho, las empresas deberán adoptar un sistema de turnos para evitar la aglomeración de personas o habilitar medios de presentación de documentación no presencial.