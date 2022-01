“Yo lo único que solicito es saber la verdad, porque mi hija no se ahorcó”

jueves 27 de enero de 2022 | 6:03hs.

Viviana Antonella Gauna tenía 28 años y el pasado sábado 15 de enero fue encontrada sin vida dentro de la vivienda en donde vivía en soledad en la Chacra 158 de Villa Cabello, en la capital provincial.



Si bien el médico policial que examinó el cuerpo esa misma mañana indicó que la causa de muerte se produjo por una asfixia por ahorcamiento que la misma mujer se habría hecho mediante la utilización de una soga, desde la familia de la fallecida discuten enérgicamente esta afirmación y sostienen que en realidad se trató de un homicidio.



Al respecto, apuntaron directamente la responsabilidad de una supuesta muerte violenta hacia Lorena B. (42), quien hasta hace poco menos de un mes mantuvo una relación con Viviana y que la noche previa al suceso habría mantenido una acalorada discusión con la mujer en la vivienda de esta última.



Es por eso que a partir de las serias dudas que se tienen en torno a las circunstancias que desencadenaron el hecho, sumado a la poca información que afirman tener desde la Policía de Misiones, la familia de Viviana tiene previsto constituirse en las próximas horas como querellante particular en la causa, y así, poder aportar elementos para según ellos esclarecer el caso.



En este contexto, Mercedes González (61), madre de la chica, fue quien habló en representación de su familia y comentó los distintos puntos que hacen dudar la versión de un suicidio. Y destacó por sobre todo una fotografía que ella misma sacó del cuerpo de su hija el día que la encontró y que según ella podría dar un cambio en el curso de la investigación por este hecho.



En primer lugar sostuvo: “No siento que mi hija haya hecho eso, estaba muy contenta, feliz, se sonreía, iba a mi casa. Y esta señora fue la última persona que estuvo con ella y hasta el momento fue ella, estoy segura que mi hija no se quitó la vida”.



Con la voz a punto de entrecortarse por revivir tan duro trance, la entrevistada recordó el momento en que se topó con el cuerpo sin vida de su hija.



“Yo me levanto los fines de semana para ir a la feria, pero ese sábado llegó un vecino de al lado de la casa de mi hija y me dice ‘Mercedes te tengo que avisar que la casa de tu hija está abierta, no hay ruidos, y quería que vayas a ver que no falte nada’. Me fui, entré despacio, miro y veo que mi hija estaba sentada en el piso al costado de la cama con un brazo arriba de la cara. Después observó que en su cuello tenía una marca, le toqué el hombro, le hablé y no me respondía. Le quise mover y estaba dura”, confió la mujer.



Detalló que el ventilador estaba fijo apuntando al cuerpo y que había un cable colgado del techo que sobraba en el piso.



También una pinza y ninguna señal del desorden en la morada. En ese momento reconoció que “no sabía si gritaba o qué hacía, llamé a mi esposo, a mi hijo, no sé si por los nervios o por qué reaccioné así”.



Luego comentó que al ingresar nuevamente a la casa activó su teléfono celular y sacó una foto del cuerpo.



Puntualizó que los efectivos de la Seccional Séptima, cuya dependencia está ubicada a pocas cuadras del lugar, tardaron muchísimo en arribar al lugar. “Entró un testigo para ver el cuerpo, entró un fiscal y ninguno de nosotros”.



Por otro lado, dijo que en la almohada se encontró una pequeña mancha de sangre y no descartó que Viviana pudo haber sido asfixiada con la misma.



Horas previas al hecho

En otro momento de la charla con este matutino, Mercedes contó que un día antes del hallazgo, en horas del mediodía, Viviana le mandó a su celular una foto de Lorena, quien se encontraba sentada en un banco de la plaza que está a pocos metros de la casa de su hija, en cercanías a las avenidas Eva Perón y Centenario.



Luego supo que la ex pareja de Viviana habría ido a buscar a su familiar, pese a que Viviana se negaba a tener contacto con ella. En relación a esto, desde diciembre que la fallecida había terminado todo tipo de relación con su pareja y desde ese momento evitaba tener contacto con ella.



Sobre la supuesta pelea que su hija y Lorena habrían tenido el viernes por la noche, la madre confió que “según nos cuenta el testigo ellas estaban discutiendo. ‘Andá a tu casa, después te llamo cuando se vaya Lorena’ le dijo mi hija al testigo. Luego se escucharon gritos y después salió esta señora a pedir auxilio”.



A su vez, agregó que un vecino le dijo en ese momento que él no se iba a meter en pelea de mujeres y que no hizo caso al pedido.



Recordó que tras la negativa del joven, Lorena “volvió a entrar y no se escuchó más ningún ruido, quedó en silencio toda la casa. Después salió de nuevo de la casa, fumó un cigarrillo y después salió a correr. Los vecinos vieron que ella fue la última persona que estuvo con mi hija”.



Viviana no tenía hijos y vivía a pocas cuadras de la casa de sus padres en Villa Cabello.



Semanas atrás había adquirido por gestión de Mercedes un carrito hamburguesero con el cual tenía pensado instalarse a vender en el barrio.



La idea de la muchacha era comenzar a trabajar esta semana. Incluso los últimos días se la vio muy feliz porque tenía casi todo listo para comenzar.



“Yo lo único que solicito es poder saber la verdad porque mi hija no se hizo eso. Que se pueda hacer Justicia por ella y que nosotros podamos tener la tranquilidad de saber la verdad”, reclamó la entrevista a las autoridades que intervienen en la investigación, quien además está convencida que a partir del relato de varios vecinos que escucharon la pelea el viernes, más la incorporación como querellante, logren saber bien qué pasó con Viviana.



Querella particular

Tras tomar conocimiento del hecho, el abogado y representante legal del Movimiento Evita Sebastián Burg, se entrevistó con la madre de Viviana luego de analizar los elementos de prueba que se tienen hasta el momento en la pesquisa.



Luego de coincidir con la presunción de un posible hecho de homicidio, Burg decidió ponerse a disposición de la familia y representar a la misma como querellante particular.



En diálogo con este medio, el letrado también puso en duda la versión del suicidio y sostuvo que “la joven tenía planes para ese domingo ya que tenía pensado ir a Santa Ana y no quería saber nada de esta persona. En una oportunidad le dijo a su mamá que temía por su vida. Por eso consideramos que esto es un homicidio y no un suicidio. Nunca hubo algún intento anterior, ni tampoco se encontró alguna carta y eso es lo que más nos llama la atención”.



“La pareja que tenía era muy conflictiva y estamos esperando que nos lleguen informes de sus antecedentes. Los vecinos dijeron que ese viernes hubo una pelea y yo concuerdo con la madre que no es un caso que cierre del todo. Claramente todo es muy dudoso”, agregó el abogado, quien espera en el transcurso de la jornada de hoy pueda solicitar los documentos necesarios para presentarse formalmente ante la Justicia como querellante.



No obstante dijo que la mujer pudo haber muerto por asfixia, pero que es clave determinar científicamente qué fue lo que generó eso y bajo qué circunstancias.



Por este hecho, por averiguación de sus antecedentes, Lorena B. (42) fue demorada por la Policía de Misiones, aunque horas más tarde recuperó la libertad.