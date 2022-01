El Madariaga, con 100 agentes aislados y una alta ocupación en sala común

jueves 27 de enero de 2022 | 6:06hs.

El hospital de Agudos Dr. Ramón Madariaga, mayor centro de complejidad de Misiones, actualmente tiene entre 90 y 100 profesionales de salud aislados por contagio de coronavirus y registra una alta demanda en las camas de sala general, aunque no así en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El centenar que cumple aislamiento representa aproximadamente un 7% del personal.



El dato fue confirmado por Miguel Dictar, director ejecutivo del Madariaga, quien además insistió en la importancia de completar los esquemas de vacunación y realizó una radiografía del impacto de la tercera ola en el nosocomio. “En este momento tenemos 54 pacientes internados con Covid, de los cuales 40 están en sala y seis en terapia intensiva y ocho en la emergencia. El hospital Madariaga habitualmente está con el cupo de camas ocupado, siempre estamos trabajando en el giro-cama rápido para atender las patologías no Covid que se presentan; en la guardia tenemos alrededor de 500 consultas diarias, por lo cual los médicos están muy cansados y pido que la gente tenga paciencia porque a veces tienen que esperar pero lamentablemente tenemos menos médicos porque están contagiados”, desarrolló.



En esa línea, anunció una medida implementada desde esta semana: el personal de salud que por diferentes motivos no se haya inoculado deberá presentar cada semana un test negativo para desempeñar sus funciones.



El Madariaga tiene 1.500 agentes sanitarios vacunados con dos dosis, lo que representa casi un 90% del total; mientras que 1.200 ya tienen tres dosis. “Respetamos a los que no se quieren vacunar pero ahora sacamos una disposición de que semanalmente deben traernos un test de Covid negativo, nos parece muy importante para el que no se quiere vacunar como para los compañeros de trabajo”, señaló y añadió a modo de ejemplo “se estima que cada infectado con Ómicron puede contagiar en poco tiempo a otras doce personas”.



“No hay mejor manera de prevenir que la vacunación; no quiere decir que no nos vamos a infectar sino prevenir la mortalidad y los cuadros graves”, dijo el director.



Según datos del Ministerio de Salud Pública, desde 29 de diciembre de 2020, cuando arrancó el plan de vacunación anticovid, hasta el lunes Misiones tenía 1.788.960 total de dosis aplicadas; de las cuales 881.582 corresponden a primera dosis y 682.518 son con esquema de vacunación completo. Mientras que 224.860 son de tercera dosis.



Más cuadros leves



“Por suerte a esta variable de Omicron no le gusta los pulmones, y se multiplica en la vía aérea respiratoria superior y produce un cuadro compatible con un dolor de garganta, un resfrío y dolores musculares, un cuadro leve”, explicó Dictar.



“El problema es que hay mucha internación en sala general y nos quita camas para otras patologías; pero tenemos menos ocupación de camas de terapia intensiva. Socialmente desde el punto de vista laboral produce un inconveniente muy importante en las empresas, en el mismo hospital. Nosotros en este momento tenemos entre 90 y 100 agentes del hospital aislados por Covid; es la cantidad que hubo en el peor momento en el primer año de la pandemia” dijo al momento que detalló que el hospital tiene en total 250 camas.



“Estamos ante un hecho histórico, es la primera vez que una enfermedad requiere más de una vacunación anual; y ya estamos con tres dosis en un año. Ninguna otra enfermedad requirió más de una vacuna por año. Y estamos ante un hecho histórico en cuanto a la rápida evolución de la tecnología tanto para los test diagnósticos como para el desarrollo de la vacuna, ya tenemos nueve vacunas disponibles, quizás no todas disponibles en Argentina”.



“Está demostrado que si uno tuvo Covid y además está vacunado aumenta la cantidad de anticuerpos. Todas las vacunas pueden tener algún riesgo, pero son síntomas leves”.



“Este virus nunca va a parar de mutar. Todos los virus mutan porque es su forma de defenderse. Los virus son parásitos obligatorios, eso significa que no pueden sobrevivir por sí solos, necesitan alimentos en nuestras células que los completen por eso buscan desarrollarse en las células humanas”.



“La inequidad en la aplicación de las vacunas hace que el virus siga encontrando donde propagarse, hay países con sólo 10% de población vacunada. En Argentina, la mortalidad en no vacunados es de 233 personas por millón de habitantes y en los vacunados ese índice baja a 36”, deslizó.



Sostuvo que “en este momento la mitad de los fallecimientos es por tener esquema incompleto o ninguna vacuna”.



Consultado sobre los casos de reinfecciones registrados en el hospital confirmó que sí los hubo y agregó “se calcula que la reinfección está en el 13 %; en los vacunados en general son casos leves, pero esto no se termina y van a aparecer subvariantes, por eso es tan importante cumplir con la vacunación”.

Tercera ola: el 60% del personal de salud se contagió

La tercera ola de Covid-19 se caracterizó por un notable incremento de contagios pero con cuadros más leves, dado que las mutaciones del virus se enfrentan a un gran porcentaje de población vacunada.



El personal de salud sigue ocupando la trinchera en esta batalla contra una enfermedad que cambió al mundo entero y por ende esta expuesta a contagiarse. Rodolfo Fernández Sosa, subsecretario de Recursos Humanos de la provincia señaló en diálogo con El Territorio que si bien es complejo determinar cifras, estimó que el 60% del personal que se desempeña en los centros de salud se infectó o se aisló por contacto estrecho , pero en distintos tiempos de la tercera ola (que arrancó en diciembre); algunos regresan otros se aislan en forma continua. Y se siente más por el período de vacaciones”.



En ese sentido aclaró: “No significa que hoy esté faltando el 60% del personal”.



“Hoy por protocolo el paciente asintomático vacunado con contacto estrecho puede seguir trabajando así se siente menos el ausentismo” dijo el funcionario.



“Fue mucho más contagiosa la cepa, aunque menos mortal y afecta mucho menos al pulmón, órgano vital que causaba la muerte. Pero también fue fundamental la población protegida por la vacunación”, aseveró Fernández Sosa.



“Los hospitales y la atención primaria continuaron trabajando normal con las actividades planificadas para período de vacaciones. Tratamos de que no falte recurso humano en los servicios críticos de internación, terapia intensiva y emergencia, red de traslado y quirófanos”, resaltó.