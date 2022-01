Los sutiles límites entre la razón y la locura en ‘Alicia’

jueves 27 de enero de 2022 | 6:00hs.

¿ Viste que los perros gruñen cuando están enojados, y mueven la cola cuando están contentos ? Bueno, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enojado. Por eso sé que estoy loco, le explica un dedicado gato de Chesire a la confundida Alicia.



El musical misionero Alicia y el enigma del tiempo, basado en las reconocidas e icónicas obras literarias de Lewis Carroll, ajusta detalles para su gran estreno y entre cantos pegadizos,variados y profundos llama a interpelarlos una vez más sobre los límites entre la locura y la razón.



Construída como una puesta para todo público, con novedosas vueltas de tuerca a la historia clásica y un despliegue de luces y show, la producción de Había una Vez será además el primer musical del Nea que incluya interpretación en lenguaje de señas.



Habiendo adelantado hace unos meses que tanto el manejo del tiempo como el tratamiento de la locura son algunos de los lineamientos donde se encarrilla la aventura de esta Alicia misionera, Gustavo Álvarez, director de la pieza profundizó esta idea.



Al explicar que el proceso de producción demandó cambios y desafíos, encontró que los personajes se fueron desarrollando y están llegando al clímax de de su interpretación, a poco del estreno.



‘‘Especialmente en los personajes principales con los que se encuentra Alicia (las reinas Roja y Blanca, el Sombrerero, el gato, la oruga) le dimos como motor, a cada actor, representar un diagnóstico psiquiátrico. Tomamos mucho la herramienta de la locura. Hay una frase muy linda del texto original que habla de que no puede existir la razón sin un poco de locura’’, expuso Álvarez, quien escribió esta original obra.



Con una variedad musical que abarca desde cumbias a melódicos y clásico, Alicia y el enigma... genera mucha expectativa en los espectadores, como oportunidad para disfrutar con toda la familia.



Tal como alegó Natalia Pérez Campos, detrás de la piel de la Reina Blanca, los distintos niveles de significación enriquecen la propuesta.

La obra es para grandes y chicos con distintos ejes significativos. Foto: Federico Gross

‘‘Leí los libros de chica, a los 12, 13 años, era un cuento fantástico y por ahí lo que me pasó ahora es encontrarle otras miradas a la historia, mucho más filosófica, psicológica, entonces eso lo hizo más interesante. Creo que esa es la riqueza que tiene la puesta, lo verá un niño y le va a aparecer como una aventura, un sueño, algo que le pasa a una niña y lo ve un adulto y la mirada va a ser otra’’, entendió.



Con un bagaje pedagógico extenso, en educación especial y estimulación temprana, Natalia es también profesora de música y debió conjugar todos sus saberes para convertirse en la Reina Blanca. ‘‘Tenía muy claro que no queríamos que se pareciera a los estereotipos de las películas de Disney y demás, entonces era romper con la imagen de la película, de los libros y armar un personaje propio y auténtico’’, relató sobre la construcción que encontró con gran aporte colectivo a cada paso.



Si bien febrero no parece ser una época ferviente de estrenos en las salas misioneras, desde Había una Vez destacaron la necesidad de potenciar el teatro local en verano.

Una alocada tarde de té vivirá Alicia en su sueño. Foto: Federico Gross

‘‘Acá se abre la temporada con nosotros y qué lindo que haya teatro en verano. Hay que aprovechar que hay turistas, que la gente se queda, para generar más propuestas. Creo que hay que ir naturalizando que no es necesario ir a Buenos Aires, Carlos Paz o Mar del Plata, para ver una buena obra de verano’’, puntualizó Álvarez al enunciar que ‘‘este proyecto no tiene nada que envidiar a cualquier producción de la calle Corrientes. Podemos competir a nivel federal con cualquier provincia que se dedique a este género’’.



Por otra parte, siempre atentos a planificar fechas de intercambio, de giras, la idea es llevar Alicia y el enigma... a otras tierras así como dejar ‘hueco’ en la agenda para que musicales foráneos visiten las salas locales. En tanto, nuevas piezas teatrales ya se van gestando de a poco en esta compañía que busca crecer y permanecer en cartelera.

Las reinas Roja y Blanca, un cruce necesario de la historia. Foto: Federico Gross

De la mano de las tendencias del arte, la música, la realidad juega un papel importante a la hora de producir un espectáculo, reconvertir una historia y estar atento al pulso social que se vive.



Así, mientras el futuro puede deparar otra ‘necesidad escenica’, ‘‘este es el momento de Alicia’’, apuntó Álvarez. ‘‘ Con la pandemia se dejó estigmatizar a las personas que sufren algún proceso psicológico, se entendió que la salud mental es muy importante. Entonces este ‘loco cuento’ también trata de eso. Cada personaje puede justificar su locura, lo que le está pasando y lo que va viviendo desde su propia realidad’’, detalló.



¡No estoy loco! Simplemente mi realidad es muy diferente a la tuya, enuncia el gato de Chesire moviendose en el grácil linde cultural que juzga la cordura. Con la reina jugarás, sino la cabeza perderás... el gato de Chesire te guiará, resumen al unísono los personajes misioneros de esta nueva aventura.