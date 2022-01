Premios Lo nuestro: Khea, el más nominado

jueves 27 de enero de 2022 | 6:00hs.

El trapero Khea obtuvo el martes por la noche cuatro nominaciones a la 34° edición de los premios Lo Nuestro, con los que se distingue a la música latina, ubicándose como el artista argentino de mayor presencia en la nómina.



Khea figura en las categorías: “Artista Revelación Masculino”, “Remix Del Año”, “Canción del Año-Urbano” y “Colaboración del Año” por ‘Ayer Me Llamó Mi Ex (Remix)’ junto a Natti Natasha, Prince Royce y Lenny Santos.



“Muchas gracias a lxs que me siguen desde que arranqué y los que se van sumando día a día, sin ustedes nada de esto sería lo mismo vamooo a romperrrr”, expresó el bonaerense, de 21 años, en sus redes sociales.