Peter cuestionó a Disney por la nueva versión de Blancanieves

jueves 27 de enero de 2022 | 6:00hs.

El actor Peter Dinklage lanzó duras críticas contra Disney por la nueva versión que realizará del clásico Blancanieves, a la que definió como una “historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva”. En tal sentido, el intérprete reconocido por su rol de Tyrion Lannister en Game of Thrones, marcó la dualidad de la compañía al contratar a la actriz de origen latino Rachel Zegler para el rol principal, pero insistir en retratar con estereotipos a los siete acompañantes del personaje central.



“Son progresistas en esta cuestión pero a la vez hacen esta puta historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva. ¿Qué diablos están haciendo?”, dijo Dinklage, quien padece de un tipo de enanismo, en una charla que mantuvo con el comediante Marc Maron para un podcast.



Y amplió: “Me ha sorprendido que estén tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves, probablemente pensaron que estaban haciendo lo correcto, pero a la vez estás contando otra vez esa historia trasnochada. Da un paso atrás y mirá lo que estás haciendo. Para mí no tiene sentido”. Aunque se mostró contrario a una eventual censura, el actor pidió una versión “con un giro más progresista”; a la vez que lamentó no haber hecho “suficiente ruido” con sus reclamos para eliminar las discriminaciones que subyacen en los papeles que Hollywood otorga a las personas con enanismo.



Poco después de las declaraciones, Disney emitió un comunicado en el que se comprometió a efectuar “enfoque diferente en relación con esos siete personajes” para “evitar reforzar los estereotipos de la película animada original”.