El Madariaga tiene un centenar de profesionales aislados por Covid

miércoles 26 de enero de 2022 | 11:40hs.

El hospital de Agudos Ramón Madariaga, mayor centro de complejidad de Misiones, siente el impacto de la tercera ola de Covid-19. Actualmente, el nosocomio tiene entre 90 y 100 profesionales de salud aislados por contagio de Covid-19. Este martes se conoció que en el Hospital de San Javier queda un solo médico activo, por el mismo motivo.

"Es la cantidad que se mantuvo en el primer año de la pandemia" sostuvo Miguel Dictar, director ejecutivo del Madariaga quien insistió en la vacunación.

"No hay mejor manera de prevenir que la vacunación; prevenir la mortalidad y los cuadros graves. Por suerte a esta variable de Omicron no le gusta los pulmones, y se desarrolla más como un cuadro leve en las vías respiratorias superiores" explicó Dictar.

"Hay mucha internación en sala general y nos quita camas para otras patologías; pero tenemos menos ocupación de camas de terapia intensiva" dijo al momento que detalló que el Madariaga tiene en total 250 camas.

Un solo médico en San Javier

La localidad de San Javier se encuentra con guardia reducida, ya que solamente hay un médico activo luego de que tanto los médicos como personal de enfermería tuvieran que aislarse por haber arrojado positivo al virus. A raíz de esa muy particular situación una enfermera, Carolina Tavares, realizó un posteo por la red social Facebook reclamando la falta de empatía de muchos pacientes que llegan al hospital sin las protecciones mínimas exigidas por protocolo para evitar la propagación de la enfermedad.

“Es lamentable lo que se vive dentro del hospital, acá y creo que en todos lados está así. La gente habla, dice, comenta, hace escraches por redes sociales, nos faltan el respeto, nos insultan y hasta nos amenazan, pero la verdad es que ya no podemos seguir aguantando más. Hoy, en San Javier hay un solo médico que está haciendo la guardia de emergencias hace 48 horas, los demás están todos contagiados. Creo que ya es hora de empezar a mover las piezas que corresponden para poder mejorar el sistema”, contó Tavares en diálogo con El Territorio.

“Normalmente tenemos tres médicos que hacen consultorio, sólo por la mañana y ahora tampoco están trabajando y médicos de guardia, que vienen a colaborar, porque no son del hospital, que son dos y a veces tres o sea que para hacer guardias todo el mes, se arreglan entre tres médicos. La gente viene a la guardia por cualquier cosa, no quiere respetar el protocolo de por lo menos usar barbijo, después salen diciendo que, si se los atiende o se los atiende mal y no es así, ahora no hay médicos, no pueden atender debido a que la mayoría está contagiado de Covid. También nosotros los enfermeros”, aseveró.

“Hoy hablo porque la idea es que la gente no diga que no se atiende o se atiende mal. Porque se hace lo que se puede, vienen a la guardia por un dolor de diente, un dolor de garganta, una gripe de tres días y exigen ser atendidos como emergencia y que se les dé todos los medicamentos e inyectable y hay casos que no son indicados los inyectables, pero eso, la gente no entiende y ahora no sé lo que harán. De enfermería ahora somos 16, se tomó enfermeros hace poco, pero también hay gente de licencia, que ya hacía dos años que no salían y aparte los que estamos aislados. El problema más grave es de los médicos, del hospital propio son solo cuatro para atender todas las áreas, incluso la de Covid. Ahora sólo un médico está trabajando con guardia reducida”, insistió Tavares.

Consultado por este escenario, el intendente, Matías Vilches, expresó que “es real que algunos médicos han dado positivo. pero ya están volviendo y fuera de peligro. Realmente se valora el esfuerzo del personal que se ha sacrificado cumpliendo mayores cargas horarias”.

En casos de emergencias o casos graves los pacientes son derivados a hospitales de Leandro N. Alem o de Oberá, se indicó.