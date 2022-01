Jefatura abrió un sumario a un efectivo acusado de ser violento

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:03hs.

Mediante la viralización en redes sociales de una acusación por violencia de género hacia un efectivo policial por presuntos hechos de violencia, desde la Jefatura de la Policía de Misiones decidieron abrir un sumario administrativo interno al uniformado.



Según se indicó, el sargento primero Jorge Alfredo Feldick (42), tiene denuncias por violencia de género y familiar que datan del año 2018 cuando su ex esposa y madre de sus cuatro hijos de 6, 11, 14 y 22 años, Valeria T. (39), denunció los maltratos a los que fue sometida por más de 20 años.



Es así que, según consignaron fuentes policiales, el sargento Feldick presta servicio en la División Estadísticas de la Dirección General de Seguridad y, de manera preventiva, se le secuestró el arma reglamentaria. Sin embargo, aseguran que mientras la Justicia no se expida no se puede tomar ninguna otra medida.



En relación a esto último, la ex esposa y madre de los hijos de Feldick decidió hacer público y viralizar el pedido de ayuda para que la Justicia actúe y, según sus palabras, sus hijos sean escuchados en Cámara Gesell y así evitar el calvario que viven durante las visitas a su progenitor.



El hecho que desató las denuncias públicas se registró el pasado viernes por la noche y sábado a la madrugada cuando los tres hijos menores fueron a la casa de su padre para pasar los días de visita con él y su actual pareja.



Según el testimonio de uno de los hijos de Valeria, los adultos empezaron a discutir y el adolescente de 14 años llevó a sus hermanos a la pieza para evitar que escucharan la pelea. Luego, el padre agarró sus pertenencias y el chico le preguntó a dónde iba pero no obtuvo respuestas.



En tanto los menores se dieron cuenta que la actual pareja de Feldick estaba siendo lastimada, salieron y el chico de 14 se trepó al auto de su padre para que deje de arrastrar a la mujer que se encontraba atorada en la ventana con medio cuerpo afuera.



Posterior a esto, el hombre se fue en el auto y el adolescente decidió tomar un remis junto a sus hermanos hasta la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní donde fueron asistidos y allí se comunicaron con su madre que, harta de tanto maltrato, comunicó por sus redes sociales el pedido de ser oída por la justicia y la angustia de vivir pensando en la violencia a la que están expuestos sus hijos, avalada por un régimen de visitas.



Por su parte, la actual pareja del sargento realizó un descargo en sus redes afirmando que todo lo expresado por los menores y la ex mujer de Feldick es mentira, que las peleas son del ámbito privado y que ella no recibe violencia por parte de su pareja.



Maltrato recurrente

Según el testimonio de Valeria, hace cuatro años se separó de Feldick y “aun así siguen las situaciones de violencia sin parar. Mis hijos tienen miedo y hace meses pido la prohibición de acercamiento a ellos, que la Justicia los escuche en Cámara Gesell, hasta pedí pericias psicológicas para ese tipo”.



Los escenarios fueron varios pero siempre se dieron en los días que el progenitor tiene reglamentado por la tenencia compartida. Uno de los sucesos fue presenciado por una vecina que dio aviso a la madre de los chicos cuando el padre los echó de la casa y les dejó afuera, llorando, sin cenar y con sus ropas y juguetes en bolsas.



Tal es así la situación que Valeria pidió ser escuchada por la sociedad y por la justicia para que sus hijos dejen de recibir maltrato por parte de su padre como también de presenciar la violencia ejercida sobre la actual pareja de Feldick, a la cual Valeria asegura que los chicos le tienen mucho cariño.



Valeria fue asistida y es acompañada por el personal de la línea 137.