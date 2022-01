Cabezas, en el recuerdo

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:02hs.

Con actos en diversos lugares del país, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) homenajeó ayer al fotógrafo José Luis Cabezas, a 25 años de su asesinato. La ceremonia central se realizó en el barrio Balvanera de Buenos Aires, donde los organizadores afirmaron que el crimen del trabajador de prensa fue “un acto para amedrentar al periodismo y la sociedad”. El acto se convocó bajo la consigna “No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin verdad y no hay verdad sin memoria”. “Es un Nunca Más para nosotros, esto fijó un límite. Tiene que ver con la lucha colectiva y con nuestro reclamo. Decir ‘nunca más’ a un periodista asesinado, no vamos a permitir que nadie lastime a nuestras compañeros y compañeras”, señaló Eva Cabrera, fotoperiodista de Télam y primera mujer en presidir Argra.