Más que un desecho

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:00hs.

¡Para muestra hace falta un botón! La basura no es basura, la basura es eso que no hemos podido elaborar y que decidimos abandonar, una falta de conciencia resultado de nuestro poco esfuerzo por mejorar, progresar, ser mejores. No puede ser que vayamos a un arroyo a refrescarnos y haya personas que dejen en el lugar botellas de gaseosa, de alcohol, bolsas plásticas, latas, pañales, etc. Nuestro mayor atractivo turístico de la provincia es presentar lugares autóctonos con entornos selváticos, naturales pero sin basura. Los arroyos son parte del encanto turístico, debemos cuidar la franja de selva que evita la erosión y funciona como corredor verde para la fauna autóctona, empero no perderán la seducción en la medida que no se vuelvan basureros. Es como mostrar una linda ropa pero sucia: le quita toda la gracia.



Si en la casa no dejan la basura en el suelo ¿por qué en entornos públicos? Si no entendemos a la naturaleza como nuestra casa común, no entendemos nada. La basura representa nuestra incapacidad de pensar en el otro, en las futuras generaciones, el no hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos, en no responsabilizarnos de nuestro obrar, una inconsciencia infantil de pensar que el problema lo tienen que resolver los adultos, los otros. Representa nuestra filosofía existencial hedonista, de vivir el momento sin preocuparnos de lo que va después; de nuestro individualismo que no es capaz de entender que la patria es el otro. Por eso es tan grave la basura, porque simboliza nuestra inmadurez ciudadana, ecológica, económica y jurídica. ¡No puede ser que dejemos desechos en lugares donde vamos a descansar y disfrutar, en las aguas donde nos bañamos, incluso de las que tomamos!



La naturaleza todo lo recicla, todo lo vuelve a reutilizar, todo lo transforma en frutos o en belleza, es lo que debemos de imitar. Cada cosa en su lugar, la basura en el basurero, lo generado se lo lleva al lugar adecuado ¿En qué mundo quieren vivir? Cómo quieren que se vea su ciudad? ¿Qué planeta quieren legar? ¿Qué esperan de la humanidad?



Pablo Martín Gallero

Puerto Rico