Esperan por un testigo clave a un mes del asesinato en Capioví

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:03hs.

Al cumplirse un mes del asesinato de Jesús Sosa Villalba (27), quien fuera ultimado de una puñalada luego de los festejos de Navidad en la localidad de Capioví durante una presunta gresca a la salida de un bar, el expediente que investiga el violento episodio aguarda por la declaración de un testigo clave en el caso. Se trata de un conocido de la víctima que al parecer también habría sufrido el ataque por parte del único detenido que tiene el caso: Juan Carlos Centurión Benítez (30).



De acuerdo a los datos proporcionados por voceros que intervienen en la pesquisa, desde la Justicia esperan con expectativa el relato del testigo, ya que durante los últimos días se recepcionaron en el Juzgado varios testimonios que coincidieron con la coartada dada por el detenido. Esos testimonios reconstruyeron una presunta confrontación que se habría generado minutos antes del hecho dentro del bar ubicado en el barrio Ex Cooperativa de Capioví.



Más allá de que los nuevos aportes testimoniales van de la mano con lo expuesto con el imputado, por el momento no significa que pueda alivianar su situación procesal. Se espera que se incorporen más diligencias dispuestas por el fiscal Héctor Simon, quien junto al juez Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, son los que están a cargo de la investigación.



Coartada

Cabe recordar que semanas atrás, el acusado - de nacionalidad paraguaya- durante su declaración indagatoria ante el juez Balanda Gómez sostuvo que al momento del hecho estaba en su casa. Y que en un momento determinado un grupo de personas ingresó de forma violenta a su propiedad , por lo que tuvo que defenderse con el cuchillo.



Además, recordó que horas previas a esa gresca había estado con su primo en un bar del barrio Ex Cooperativa hasta que en el sitio hubo una discusión, por lo que ambos decidieron irse a dormir.



Centurión Benítez remarcó que vive en el domicilio donde ocurrieron los hechos junto a su pareja y allí, cuando ya se disponía a dormir, llegaron cuatro hombres a atacar a su familiar.



La patota entró a la casa violentamente y fue en esa instancia que tomó un cuchillo y -aseguró- se defendió con un cuchillo de dos de ellos, uno, Sosa Villalba, que terminó muriendo.



Por otro lado, sobre los detalles de la lesión que provocó la muerte de Sosa Villalba, uno de los aspectos más contundentes que se expusieron en el expediente tiene que ver con los detalles del informe preliminar de la autopsia.



Según las fuentes, el estudio de los forenses constató que la lesión cortante que sufrió la víctima fue de 17 centímetros de profundidad y que de acuerdo a la trayectoria del puntazo se dejó bien en claro que el atacante hizo fuerte presión sobre el abdomen de la víctima. Esto indica para los pesquisas que hubo una clara intención de matar.



También se esclareció que todos los implicados en la pelea eran amigos. Y esa misma tarde Centurión Benítez cruzó a Misiones con la intención de pasar la Navidad con sus compañeros de tragos. El motivo que desencadenó el ataque no fue precisado hasta ahora, aunque esto estaría relacionado al excesivo consumo de bebidas alcohólicas.



Entrega bajo presión

Otro aspecto particular que tiene este caso indica que el acusado, tras el ataque, se dirigió hasta una zona costera de la localidad de Puerto Rico en donde con su canoa cruzó al Paraguay.



El paso ilegal fue casi inmediato ya que familiares del acusado tenían conocimiento del cruce. Pero pocas horas después hubo un detalle que hizo repensar la determinación del presunto homicida: y es que familiares de Sosa Villalba, ni bien se enteraron que el paraguayo había huido a su país, amenazaron con tomar represalias con familiares del acusado en la Tierra Colorada.



Mediante mensajes de WhatsApp Centurión Benítez supo que sus allegados podrían estar en peligro ante una inminente venganza y a partir de esto el ahora detenido optó por tomar la misma canoa y regresar a Puerto Rico cerca de las 16 del mismo sábado 25 de diciembre pasado.



En un sector costero conocido como Fontini fue esperado por efectivos de la Unidad Regional IV, quienes lo esposaron y trasladaron a una celda apenas tocó suelo argentino nuevamente.



Las fuentes consultadas añadieron que a pesar de que el principal sospechoso se entregó voluntariamente, aunque el arma homicida hasta el momento no fue encontrada.