Alta demanda y escasa oferta de departamentos en alquiler

miércoles 26 de enero de 2022 | 4:00hs.

En los últimos meses, el sector inmobiliario registró un incremento en la demanda de alquileres, principalmente de monoambientes y departamentos de una habitación, sobre todo, para estudiantes universitarios de cara al inicio del ciclo lectivo 2022. Sin embargo, se observó que hay poca oferta disponible para el gran número de pedidos registrados. Uno de los motivos de la escasa oferta tiene que ver con el retiro de algunas propiedades dadas en alquiler, por la pérdida de rentabilidad. Ante esta situación, dichos inmuebles se ponen a la venta.



Sobre este punto Pablo Daviña, empresario inmobiliario y presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), manifestó que con relación al año pasado hubo un incremento en los pedidos de inmuebles pequeños, es decir, de monoambientes o departamentos de una habitación. “Pero la oferta no se incrementó, sino que se mantuvo. Incidió que algunos de los inmuebles se hayan retirado del mercado para alquileres y se pusieron a la venta, por lo que las locaciones para alquilar escasean”, indicó en diálogo con El Territorio.



Entre los motivos, señaló que “la rentabilidad del alquiler es baja con respecto al monto que implica la construcción. Las locaciones están atadas a los salarios y el costo de la construcción muchas veces están dolarizados, por lo que afecta a los alquileres y determina que muchos hayan sacado del mercado las propiedades para alquileres”.



En medio de este contexto, hizo énfasis en que la demanda supera a la oferta.



Asimismo, Daviña indicó que por la pandemia hubo una modificación en el hábito de la búsqueda de departamentos, que antes del Covid-19 se realizaba en diciembre en el afán de asegurar que el estudiante cuente con un lugar para habitar. “Ahora, con la incertidumbre en torno a la pandemia, las búsquedas arrancaron más tarde, en enero por ejemplo”, acotó. Y en esta línea, detalló que la demanda de zonas varía conforme con la situación económica aunque “se busca en inmediaciones al centro, como por ejemplo en el barrio El Palomar” al tiempo que agregó que “básicamente depende de la conectividad y del barrio que se quiera según la situación económica”. Sobre los costos, precisó que un departamento próximo al centro capitalino oscila entre los 15.000 y 25.000 pesos.



Ventas retraídas

Si bien en los últimos tiempos se retiraron propiedades de alquiler y se volcaron para la venta, este tipo de operaciones se encuentran retraídas. “Tiene que ver con la fluctuación del dólar, que juegan en las operaciones de compra, sumado a que Posadas está teniendo mucha oferta de inmuebles para la construcción y es una ciudad que está creciendo en altura. Hay un mercado de competencia que es beneficioso para el consumidor, en cuanto a la locación, tamaño e infraestructura”, dijo Daviña.



Pese a que las operaciones son escasas, la demanda se mantiene. “Nos están demandando inmuebles gente de las grandes urbes, desde Buenos Aires, que miran a Posadas como capital atractiva por su entorno, por la conectividad de transporte, y es una tendencia que tiene centros de salud y de educación de calidad. Después de la pandemia se replanteó estilo de vida. No solamente con Posadas, sino Mendoza, San Martín de los Andes, Bariloche, buscando un cambio de vida alejado de las grandes ciudades”, mencionó.



Déficit habitacional

El lunes, integrantes de la CIM y de la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica se reunieron con el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Entre los puntos abordados se refirió sobre el déficit habitacional que existe en la provincia y en el país.



“Hay una carencia de acceso a la vivienda de sectores más postergados en este esquema social, que no acceden a créditos. Una de las cosas que se conversaron es tener líneas de créditos y de financiación para la compra del primer terreno o de vivienda, no la totalidad, que permitiría ayudar a las personas que lo necesitan y solucionaría para descompromir sectores que son proclives a la intrusión”, indicó Daviña, quien participó de la reunión que se realizó en la gobernación.



Asimismo, mencionó que se planteó al mandatario provincial la posibilidad de ser incluidos en el programa Ahora Misiones, que ofrece importantes descuentos y reintegros. “Lo otro que se conversó fue la posibilidad de generar programa para sector inmobiliario, como los programas Ahora. Está en tratativas y sujeto a análisis. Fue parte del paquete de planteos que desde el sector elevamos al gobernador”, finalizó el titular de la CIM.