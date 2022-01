Herrera Ahuad prepara varios cambios en el gabinete

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:04hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad prepara para los próximos días una serie de cambios en su gabinete, con los que completará las modificaciones comenzadas a finales del año pasado cuando Ricardo Wellbach, Víctor Kreimer y Virginia Kluka pasaron a ocupar nuevos cargos en el Ejecutivo. Con estos cambios encarará la segunda mitad de su mandato al frente del Ejecutivo.



Los cambios ahora vendrán por el lado del Ministerio de Desarrollo Social, donde Benilda Dammer ya presentó su renuncia. Lo propio hizo Karina Aguirre en el Ministerio de Acción Cooperativa. También la de Derechos Humanos, Graciela “Chela” Leyes deja su cargo. Y lo mismo el vicepresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Luis “Coco” Gómez. Para Leyes, Dammer y Gómez no se menciona, por el momento, destino alguno. En tanto que en el caso de Aguirre habría un cambio de cartera.



Sobre los nombres de quienes reemplazarán a los renunciantes todavía no hay confirmaciones oficiales, aunque en los pasillos de la política misionera desde hace semanas circulan algunos señalados para el cargo.



Según los transcendidos Aguirre pasaría a ocupar la cartera de Derechos Humanos. Esto porque la ex diputada Liliana Rodríguez sería quien se haga cargo de Acción Cooperativa. Para el Ministerio de Desarrollo Social se menciona a Fernando Meza, en tanto que para el cargo de vicepresidente del IPS, a Carmen Méndez Asón.



Los cambios de diciembre

El 9 de diciembre pasado Ricardo Wellbach asumió como ministro de Coordinación de Gabinete, del gobernador Oscar Herrera Ahuad. Hasta ese momento Wellbach cumplía funciones como diputado nacional y desde ahí se sumó al gabinete.



Este representó uno de los primeros cambios confirmados en la cartera provincial, que el 10 de diciembre pasado llegó a la mitad de su recorrido. A su vez, en esos mismos días Víctor Kreimer, quien cumplía la tarea encomendada a Wellbach, pasó a estar al frente de la cartera de Ecología, que dejó vacante Mario Vialey al asumir como diputado provincial.



Por otra parte, el Gobierno de Misiones propuso a Virginia Kluka como presidenta de Energía de Misiones, a quien la asamblea de accionistas de la empresa confirmó en el cargo.