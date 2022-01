Advierten que el impacto de la sequía será multimillonario

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:04hs.

Pablo Ginestet es representante de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) en la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario (Cneyda). En virtud de la última reunión de la entidad, que homologó los pedidos de Emergencia Agropecuaria para las provincias de Santa Fe, Misiones, Córdoba y Mendoza, recordó el gran impacto económico que está teniendo el clima sobre la producción agropecuaria del país.



Así, apuntó que según estimaciones sobre los principales cultivos de granos en el país se proyectan pérdidas cercanas a los 5.000 millones de dólares. Y aclaró que si también se suman las pérdidas de las economías regionales, la cifra seguramente crecerá mucho más. Consultado por El Territorio, el directivo nacional recordó que el país no tiene una buena legislación que contemple emergencias climáticas. Y la solución hoy pasa por implementar pequeñas ayudas que al menos ayuden a mitigar las pérdidas de los productores.



“Parte de los problemas que tenemos es que Argentina no tiene ni buena legislación, ni programas adecuados para lidiar con estos eventos climáticos. Hoy por hoy se está buscando ampliar los fondos para la Emergencia Agropecuaria que venían congelados desde 2009. Se piensa llevarlos de 500.000.000 de pesos a 12.500.000.000 de pesos. Serían unos 100.000.000 de dólares. Y si vemos informes se estima que las pérdidas del sector agrícola van a superar los 5.000.000.000 millones de dólares. Además si tenemos que sumar parte de producciones como hay en Misiones cómo la forestal u de otras economías regionales, las pérdidas son muchísimas más”, comentó.



Apuntó que hoy “el gran desafío que tiene la dirigencia es buscar herramientas que permitan actuar ante estas catástrofes. Sobre todo porque con este cambio climático se están dando cambios más seguidos o con intensidades más fuertes”.



Indicó que en el marco del debate de la Cneyda “hoy lo que se está pensando como ayuda pueden ser pequeños aportes de capital, ya sea a través de aportes no reintegrables o créditos a tasa subsidiada”. Apuntó finalmente que no hay precisiones de cuándo pueden activarse las ayudas para las diferentes provincias que hayan declarado la Emergencia Agropecuaria.

Piden priorizar la emergencia

La Mesa de Enlace pidió cambiar el temario en la reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA) y que el eje principal sea la emergencia agropecuaria. Las entidades habían sido convocadas hoy para esta reunión con un temario sobre el plan ganadero. Pero le enviaron una carta al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para que la emergencia por la sequía y los incendios sea el tema central. Hoy se realizará la reunión con los ministros provinciales del área y el Ejecutivo convocó también a las entidades. “Debiera tener como ítem único, urgente y prioritario la búsqueda de soluciones que brinden asistencia a los productores", dijeron.

Por bosques quemados se fueron $3.850 billones

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), y las 28 Cámaras Empresarias que representa en todo el territorio nacional, estimó que las pérdidas por los incendios forestales que afectan a buena parte del país ya ascienden 3.850 billones de pesos. La cifra, tomada en cuenta por las pérdidas de los últimos dos años, es más de tres veces la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de diciembre de 2021. También equivale a los recursos que el gobierno Nacional coparticipó a las 24 jurisdicciones el año pasado.



Se recordó que solamente en 2020 se quemaron en la Argentina 1.100.000 hectáreas de bosques. Y se analizó que actualmente por cada mil hectáreas de bosques implantados que se pierden en los incendios representan unos 3.500 millones de pesos que pierde el país. “Este desastre ambiental es en parte consecuencia de políticas públicas erradas, que hace tiempo vienen desfinanciando la ley de bosques”, apuntó Daniel Loutaif, coordinador del departamento de Bosques Nativos de Faima. Se recordó que Argentina cuenta con un millón trescientas mil hectáreas de bosques implantados y 55 millones de hectáreas de bosques nativos.



Desde Faima apuntaron por otro lado que en los últimos años, el Estado Nacional viene desfinanciado las leyes destinadas a proteger los bosques. Tal es así que los fondos destinados en el Presupuesto 2022, que no se llegó a sancionar, para la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, representa solo un 3% de lo que correspondería: apenas 22 pesos por hectárea de bosque.