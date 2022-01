Ómicron provocó un colapso sanitario en la capital de Brasil

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:02hs.

La red de hospitales públicos del Distrito Federal de Brasil, que contiene a la capital del país, Brasilia, llegó ayer a su límite, porque las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ya no tienen camas disponibles para pacientes con coronavirus, informaron las autoridades locales.



La Secretaría de Salud del Distrito Federal informó en un comunicado que la ocupación en las UCI es del 100 por 100 y que “se están tomando todas las medidas para aumentar la oferta de camas en general en la red pública”.



El aumento de la ocupación de UCI provocado por la variante Ómicron del coronavirus hizo que ayer hubiera diez personas esperando para tener una plaza en los hospitales de la región,.



El lunes el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha informó que tres UCI, con un total de 27 camas, iban a ser transformadas para atender únicamente a pacientes con Covid-19, así como 40 camas de enfermería de un hospital recién construido.



La Secretaría de Salud también informó que el 90% de los pacientes internados en la red pública con coronavirus son personas no vacunadas o que no completaron el esquema de inmunización.



Murió el gurú de Bolsonaro

El escritor de derecha, militante antivacunas y gurú bolsonarista Olavo de Carvalho murió el lunes en Estados Unidos a los 74 años por causas que aún no fueron reveladas. Según un mensaje de su familia publicado en redes sociales, De Carvalho había sido diagnosticado con coronavirus ocho días antes de su fallecimiento.



El presidente Jair Bolsonaro no tardó en despedir al escritor. “Nos deja uno de los mayores pensadores de la historia de nuestro país”, escribió en Twitter.

Vacuna específica contra Ómicron

La farmacéutica estadounidense Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech dijeron ayer que iniciaron un ensayo clínico para probar una nueva versión de su vacuna diseñada específicamente para atacar la variante Ómicron del Covid-19, que eludió parte de la protección proporcionada por el régimen original de dos dosis del fármaco. El estudio evaluará la seguridad, la tolerabilidad y la fuerza de la respuesta inmunitaria de la vacuna en hasta 1.420 adultos sanos de 18 a 55 años.



La vacuna específica para la variante Ómicron se administrará en una dosis de 30 microgramos, la misma que la vacuna actual.