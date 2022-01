Gervais se postula a presentar los Oscar

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:00hs.

Ante el anuncio de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas que tras tres años sin presentador los Oscar 2022 volverán a contar con conductor, el artista británico Ricky Gervais se postuló para el rol e incluso bromeó que lo haría gratis “si me dejaran escribir mis propios chistes”.El humorista, director, escritor, guionista y actor aprovechó una entrevista con The View, reflexionó acerca de la 94° entrega de los Oscar y sostuvo: “Creo que se me permitiría ser el presentador si hiciera lo que me dicen”. Gervais presentó los Globos de Oro en cinco ocasiones en ceremonias en las que escandalizó con sus atrevidas bromas sobre temas como la pederastia, el colectivo trans o la igualdad.