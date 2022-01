Evan Rachel Wood reveló que Marilyn Manson la violó en cámara mientras rodaba un videoclip

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:00hs.

La actriz Evan Rachel Wood sumó una nueva acusación contra Marilyn Manson al revelar que la violó frente a las cámaras durante la filmación del video musical Heart-Shaped Glasses, registrado en 2007.



Así lo cuenta en el documental de HBO “Phoenix Rising”, estrenado en el Festival de Cine de Sundance, que se realiza de manera virtual desde el 20 de enero y se extenderá hasta el 30 de este mes.



“Habíamos discutido una escena de sexo simulada. Pero una vez que las cámaras estaban rodando, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca accedí a eso”, relata la actriz en la cinta al describir la situación que padeció en público, frente a otras personas que estaban en el set de filmación.



Y añade: “No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para no responder nunca, solo para seguir adelante”.



Entre lágrimas y notoriamente angustiada agregó: “Me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Fui forzada a participar en un acto sexual comercial con falsos pretextos. Básicamente me violaron frente a la cámara”.



Por su parte, la madre de Wood recuerda haber escuchado a un técnico de la filmación contar que el músico le había dado de beber licor de absenta a la joven, al punto de dejarla prácticamente inconsciente.



El documental

“Phoenix Rising” es una producción de HBO dirigida por Amy Berg, que retrata el camino del activismo tomado por Wood tras realizar las correspondientes denuncias contra el músico.



Antes que enfocarse en el músico, el filme es “un retrato muy íntimo de Evan”, describió la directora de la cinta, Amy Berg, quien lleva dos años trabajando junto a la estrella de Across the universe.



“Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Ya no vivo con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este hombre tan peligroso y hacer un llamamiento a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, dice la actriz en la introducción del primer capítulo.



Este relato se suma a una larga serie de acusaciones de diversas mujeres contra el artista por violaciones y torturas físicas y psicológicas.



Según informaron diversos sitios especializados, la última denunciante de Manson, que pidió a los medios preservar su identidad, se animó a efectuar la denuncia gracias a la ayuda y el testimonio que pudo escuchar de Wood, quien la animó a llevar adelante el difícil proceso.



La joven aseguró en su demanda que Brian Warner -el nombre real del artista- la sometió en varias oportunidades a mantener relaciones sexuales forzadas y no consensuadas desde que comenzó a salir con él en 2011.



Además, consideró que Manson utilizó su “estatus como celebridad” para “explotarla y victimizarla de formas degradantes” también psicológicamente, manipulándola y controlándola, especialmente en los meses en los que convivieron.



Antes de que se conociera esta denuncia, la modelo y actriz Esmé Bianco, conocida por su papel en la serie Game of Thrones, también demandó el 2 de mayo del 2021 al músico por haber cometido contra ella múltiples agresiones sexuales violentas, una violación y otros abusos entre el 2009 y el 2013.



Warner ya se encontraba bajo investigación criminal por parte de las autoridades de California desde febrero, cuando el condado de Los Ángeles abrió un expediente ante las acusaciones públicas que realizaron Wood y otras cuatro mujeres, entre ellas la antigua asistente del cantante.



En ese momento, la actriz compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que lo acusaba de abusar de ella “horriblemente” durante el breve compromiso que tuvieron en 2010, cuando ella tenía 18 años y él 36.



Por su parte, el músico negó dichas acusaciones en un comunicado compartido en esa red social y luego fue despedido de su sello discográfico, Loma Vista Recordings, cuyas autoridades aseguraron al sitio The Hollywood Reporter que ya no colaborarían con él en futuros proyectos.



La defensa de Manson

En un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP, Howard King, abogado de Marilyn Manson, rechazó de plano estos dichos al destacar que “de todas las falsas acusaciones que Evan Rachel Wood ha hecho sobre Brian Warner, su recuento imaginario del rodaje del video de ‘Heart-Shaped Glasses’ hace 15 años es la más descarada y fácil de refutar porque había varios testigos”.



Además de remarcar que la actriz estaba “totalmente coherente” durante el rodaje y “profundamente involucrada en la planificación de la preproducción y posproducción del clip”, puntualizó que se trató de “una escena de sexo simulado que requirió varias horas de rodaje con varias tomas usando diferentes ángulos y pausas largas entre cámaras”.