Unau comenzó a exigir pase sanitario a los estudiantes

martes 25 de enero de 2022 | 16:03hs.

La Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), con sede en San Vicente, inició esta semana el dictado de un cursillo no eliminatorio para los inscriptos a las diferentes carreras, que alcanza un total de 1.813.

Como requisito, la casa de estudios exige para el cursado presencial el pase sanitario, en caso de no contar con esquema de vacunas completo, se le ofrece al alumno aplicarse la dosis correspondiente. "Vamos a exigir el pase sanitario a los alumnos y los que no tienen se vacunaron allí, afuera de la universidad, hablamos con Salud Pública y puso una posta de vacunación acá", contó en diálogo con El Territorio, Magno Ibáñez, rector de la Unau.

"Hasta ahora no recibimos a nadie que haya dicho 'no me quiero vacunar', los que no quieran vacunarse no tienen evidencia científica. Las vacunas han erradicado de la tierra la viruela, el sarampión es más leve. La evidencia es contundente", comentó.

"Si eventualmente aparece alguien que plantee que no se quiere vacunar veremos de facilitarle clases online, pero en este momento hay que cuidarnos entre todos", sostuvo y acotó que todo el personal docente esta inmunizado.

La Unau cuenta con cinco carreras y las inscripciones están cerradas. La demanda va en aumento, año tras año, hay inscriptos 1.813 ingresantes mientras que el año pasado hubo 1.200 alumnos.