Trabajan en la agilización del tránsito de turistas entre Argentina y Brasil

martes 25 de enero de 2022 | 15:09hs.

En la sede de la Guarda Municipal de Foz do Iguazú se reunieron ayer autoridades de transporte del sector público y privado de la vecina ciudad y de Puerto Iguazú. El objetivo fue discutir cuestiones relacionadas a las normativas del sistema de tránsito entre ambas ciudades. Esta reunión da continuidad a los trabajos de promoción en la frontera y la integración entre las ciudades. Cabe destacar que hasta el momento solamente una empresa argentina realiza el transporte público de pasajeros entre los tres países de la triple frontera.

Durante la reunión se discutieron una serie de dificultades que se registran debido a la pandemia y a los nuevos requisitos migratorios en ambos países. El objetivo es mejorar los protocolos de tránsito, especialmente en el transporte de turistas, buscando que sea rápido para que los visitantes dispongan de más tiempo para vivir más experiencias positivas en la región, en vez de perder tiempo en filas y trámites extremadamente burocráticos.

"La reunión tuvo como eje esencial reafirmar con convenios que veníamos trabajando con Foz do Iguazú antes de la pandemia, que tiene que ver con el transporte de pasajeros, principalmente en taxis, remises y agencias de turismo", explicó Leopoldo Lucas, presidente del Iturem

"Se aclararon los puntos que tienen ver con el tránsito de pasajeros, cuales con los requisitos para transponer la frontera. Ambos municipios entendemos que hay que honrar al turista que nos visita que quiere visitar los dos países y se debe organizar para que tanto para el trabajador como para el turista sea cómodo el traspaso", recalcó el funcionario.

En en encuentro participaron, además de Lucas, el director del Instituto de Transporte y Tránsito de Foz do Iguazú, Foztrans Licério Santos; el jefe de Inspección Turística de Puerto Iguazú, Oscar Do Nacimiento; el vicepresidente del Consejo Municipal de Turismo (Comtur), Fernando Martín el secretario de Seguridad Pública, Reginaldo José Da Silva; el Cónsul de Argentina, Alejandro Massucco; el director de Asuntos Internacionales de Foz do Iguazú, Jihad Abu Ali y también representantes de agencias de turismo, taxistas y transporte de las dos ciudades.