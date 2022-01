Continúa la falta de reactivos para realización de testeos en el sector privado

martes 25 de enero de 2022 | 10:17hs.

Las largas filas para la realización de testeos en la provincia continúa y con los cambios existentes en el sector público, la demanda se concentra en los privados que no llegan a satisfacer a todos los pacientes.

Liliana Benítez, presidenta del Colegio de Bioquímicos de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Llegó un cargamento que se distribuyó tanto en los hospitales como en los lugares privados que compraron pero así como llegaron también se han usado, hay una alta demanda ahora. No llegó el 100% de los pedidos, llegó el 60 o 70% y con la demanda que hay en estos momentos se consumen muy rápido”.

“Por ejemplo, un laboratorio chico que haya pedido 10 cajas, le llegaron tres. El problema es que está pasando en toda Argentina y hablando con colegas del extranjero de Paraguay también están con los mismos problemas”.

A su vez destacó que en un laboratorio chiquito se utilizan alrededor de 50, en laboratorios más grandes están arriba de 100 o 200 y en los laboratorios de salud pública superan ampliamente los 300 o 400 personas por día, “ahora es la espera que lleguen para cubrir, porque todavía nos espera el otoño con el ingreso de la llegada de las gripes de la estación, entonces ahí otra vez va a existir un aumento, así que estamos esperando”.

“Hace más de una semana que empezó a escasear por ahí se empezaron a buscar alternativas con otros proveedores y los pacientes están desesperados, porque con el nuevo criterio de testeo en los lugares públicos no se les puede hacer, no pueden volver a trabajar o si vuelven a trabajar el empleador les obliga a tener un resultado negativo y no consiguen”, finalizó.