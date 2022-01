Negaron pedido de excarcelación para ex prefecturiano acusado de violación

martes 25 de enero de 2022 | 5:00hs.

Mientras la víctima aguarda ser entrevistada por profesionales del Poder Judicial en Cámara Gesell, desde el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico se dispuso durante las últimas horas rechazar un pedido de excarcelación presentado por el abogado de Daniel Alberto B. (58), el ex prefecturiano que está detenido por presuntos abusos sexuales en perjuicio de una adolescente de 14 años de la citada localidad.



Según consignaron voceros que intervienen en la pesquisa por este sensible caso, a mediados de la semana pasada, el juez Rubén Lunge, quien en feria judicial está subrogando el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico a cargo de su par Manuel Balanda Gómez, decidió negar el planteo defensivo al acusado quien por el momento continúa alojado en una dependencia policial de la Unidad Regional IV.



Este es el segundo recurso que se le niega a Daniel Alberto B. (58), ya que en su momento se le había rechazado un pedido de exención de prisión.



De acuerdo a lo que pudo saber este matutino, la poca predisposición que tuvo el ex uniformado tras conocerse la denuncia en su contra (estuvo prófugo de la Justicia durante un mes), sumado al riesgo de entorpecimiento de la investigación que podría generar la liberación del acusado fueron algunos de los puntos más importantes que se tuvieron en cuenta a la hora de tomar dicha determinación.



Estos puntos fueron casi coincidentes con el criterio del fiscal Héctor Simon, quien antes de que el magistrado disponga el revés judicial dio su opinión sobre los inconvenientes que podría generar una excarcelación para el hombre.



Por otro lado, los voceros consultados añadieron que resta que al juzgado sean remitidos los resultados de informes de un estudiosocioambiental y de una pericia psiquiátrica al acusado.



Además, en la continuidad de la instrucción del citado expediente, los investigadores aguardan que se incorporen más testimoniales importantes para la causa.



También se espera que en los próximos días, de acuerdo a la disponibilidad de los profesionales, se pueda disponer un turno para la entrevista en Cámara Gesell con la víctima y así la adolescente pueda contar los distintos hechos que padeció de parte del acusado.



Coartada

Durante casi tres horas de audiencia indagatoria, el pasado viernes 14 de enero, el ex prefecturiano de 58 años buscó defenderse de la fuerte acusación en su contra y negó haber atacado sexualmente de la denunciante.



A dos días de haber sido detenido por efectivos de la Policía de Misiones, Daniel Alberto B. (58), brindó un extendido relato de cómo era su relación con la víctima, a quien dijo conocer porque es amiga de su hijastra.



También comentó que tenía diálogo constante con los padres de la adolescente y que solía ir a visitarlos ya que en el mismo vecindario vive su actual pareja.



Para los investigadores, las descripciones aportadas por el implicado resultan poco creíbles e inconsistentes en varios tramos.



En ese sentido, trascendió que en un momento determinado de la indagatoria el ex uniformado reconoció que varias noches durmió con la chica en un departamento que posee sobre calle San Alberto, de la citada localidad.



No obstante, se excusó diciendo que esto se debía a que la adolescente era quien acudía hasta su morada para visitar a su amiga.



Incluso mencionó que en la mayoría de las veces era la denunciante quien pedía quedarse a dormir en el lugar, ya que había internet y una heladera con alimentos.



Y que él simplemente quería ayudarla por pertenecer a una familia muy humilde.



Ante la consulta de los pesquisas del porqué dormía con la denunciante, el hombre señaló que el departamento era muy pequeño y contaba con una sola cama de una plaza.

Denuncia de una profesora

El caso salió a la luz a mediados de diciembre del año pasado cuando una profesora de una escuela de Puerto Rico se presentó ante la Justicia para denunciar los abusos sexuales que una de sus alumnas dijo padecer por parte de un allegado a su familia. Y a su vez, presentó una serie de audios de la red de mensajería WhatsApp en los que la estudiante le narraba diversas situaciones.



Durante su reconstrucción de los hechos, la adolescente recordó un episodio en particular que se dio dentro de su vivienda. Comentó que en un descuido de su papá, el acusado ingresó a su habitación para agredirla sexualmente.



Ese día el implicado habría llegado a la casa con la supuesta excusa de mirar un partido de fútbol con el papá de la chica.