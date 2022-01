Farmacias tienen alta demanda de medicación para síntomas de Covid-19

martes 25 de enero de 2022 | 6:04hs.

En el marco de la tercera ola de Covid-19, con un número diario alto de contagios en todo el país y en Misiones también, las farmacias de la provincia están registrando una alta demanda de medicación para tratar la sintomatología del coronavirus, principalmente productos de venta libre, según señaló Lorena Schtainer Hendrie, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones.



“Hay mucha demanda porque el auge de la nueva ola de Covid-19 está bastante acentuada así que todos los medicamentos para paliar los síntomas están con demanda sobreexigida”, explicó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7



Consultada sobre cuáles son los productos más demandados, precisó: “Principalmente son el paracetamol e ibuprofeno que son medicamentos de venta en farmacia y sin receta. En el caso de algunas complicaciones o pacientes con neumonía y demás, con prescripción medica las personas están llevando los antibióticos correspondientes”.



También hay mucha venta de jarabes antitusivos y caramelos para la picazón de garganta.



Por otro lado, contó que los precios de estos productos no aumentaron y que hay stock suficiente.



“Los precios se mantienen y no se puede hablar de desabastecimiento, las farmacias están preparadas porque aparte de tener Covid-19, nosotros por la zona tenemos dengue y por la sintomatología se tratan igual. Así que son medicamentos que sí o sí tienen que estar en las farmacias y todas tomaron los recaudos necesarios para tener en stock”, dijo.



También se refirió a la llegada de los autotest de coronavirus a las farmacias.



“Por ahora -señaló- la demanda pasa por la consulta, porque todavía no ingresaron los autotest al país para la dispensa. Estamos a la espera”.



“Nos habían dicho que posiblemente eran para fines de la primera quincena de enero, eso se pospuso para fines de la segunda quincena, pero fecha certera no tenemos. Sí sabemos que está todo en proceso de ingreso, son todos productos importados que tienen que tener su ingreso al país de manera normal y después realizan el recorrido hacia las farmacias”, sostuvo.



Panorama epidemiológico

En materia epidemiológica, ayer en Misiones hubo 1.520 casos de Covid-19, según informó el Ministerio de Salud de la provincia en su parte epidemiológico diario.



Se trata de 85 contagios menos que el domingo.



También se reportaron otras seis personas fallecidas, de 32, 70, 75, dos de 83 y 92 años. Todas tenían, además de Covid-19, otras comorbilidades.



Tres de los fallecidos no estaban vacunados y otros tres tenían el esquema incompleto, indicaron desde Salud Pública.



A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 78.121 contagios de Covid-19 y 281 fallecidos.



Este parte registró la cifra más alta de víctimas mortales desde el 17 de agosto de 2021, cuando el país transitaba la segunda ola y contabilizó 300 muertos. La Argentina tiene 119.444 fallecidos desde que arrancó la pandemia. En tanto, los recuperados suman 6.987.978.



En tanto, 2.592 personas estaban ayer en terapia intensiva con Covid-19. Ese número el lunes de la semana psadas se colocaba en 2.099 pacientes.



Las camas de terapia registran una ocupación, más allá de la patología que explique la internación del paciente, del 47,9% a nivel nacional y del 46,9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17