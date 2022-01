Covid: la dificultad para acceder a testeos complica al sector laboral

martes 25 de enero de 2022 | 6:06hs.

La tercera ola de Covid-19 impacta directamente en la productividad, debido a que los contagios se replican en la población en edad laboral. El Ministerio de Salud Pública de Misiones, en coincidencia con los parámetros de Nación, definió nuevos criterios para acceder a los hisopados y para concluir el aislamiento, dependiendo del esquema de vacunación. El test de antígenos o test rápido está destinado a los mayores de 60 años de edad, personas con síntomas y personas con comorbilidades, detalla el comunicado emitido oportunamente además de establecer cupos diarios: mil de lunes a viernes y 400 sábados y domingos en el predio del ex Hospital Materno Neonatal (HMN).



Las personas menores de 60 años son las que más padecen, dado que si no logran testearse para confirmar si están contagiados, no tienen manera de justificar en sus respectivos empleos la inasistencia. Sumado al nuevo criterio, se agrega otro problema que es la falta de reactivos en los laboratorios privados de Posadas, escasez de insumo que ya lleva más de una semana y deviene en una peregrinación de los casos sospechosos por los centros de testeo públicos y privados. Los rubros comercial y maderero, entre los más afectados en este escenario.



Sergio Bresiski, titular de la Cámara de Comercio de Posadas, señaló en diálogo con El Territorio: “El tema está complicado en general y está afectando el sector comercial e industrial de Posadas. Esta alterando de manera significativa la productividad de las empresas, de las pymes”.



“Ante la aparición de síntomas y lo complicado que es testearse en este momento, lo que está primando es la parte humana, si el empleado tiene síntomas lo ideal es que no vaya a trabajar, pero se necesita el certificado para constatar el contagio. Hace más de diez días que tenemos mil casos por día (en Misiones) y eso se está sintiendo en el sector comercial”, agregó.



Consultado sobre si los comercios piden un negativo de Covid para permitir que los trabajadores retomen sus funciones, explicó: “Lo que prima es la lógica, si la persona se contagió, se necesita un negativo de Covid para volver a trabajar; para estar seguros y cuidar al resto. Hay comercios que tienen el 50% de su personal afectado por el virus, así que en todo lo que sea atención al público nos vemos ampliamente afectados. Y las leyes laborales no contemplan contrataciones exprés”.



Por su parte, Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), sostuvo: “Hubo mucha ausencia por contacto estrecho y por eso cambiaron los criterios, pero se sigue pidiendo el certificado positivo para justificar la inasistencia y el negativo para que el trabajador sea considerado de alta, aunque ya está en cada empleo cómo se actúa”.



En Eldorado la situación es similar. Si bien los primeros casos se conocieron la semana pasada, a medida que fueron aumentando los positivos –la ciudad presenta en enero un promedio diario de 110 contagios–, la problemática se acrecentó.



El fin de semana al menos cinco personas se contactaron con este medio planteando las contradicciones en el sistema. El empleador les solicita el certificado de Covid positivo, pero al acercarse al centro de testeo, no se lo realizan.



“Si un menor de 60 años se presenta a testearse y no tiene síntomas, debe continuar con su vida normal, pero si presenta síntomas le explicamos que tienen que guardar aislamiento por el término de cinco días, pero no le hacemos el test. Y ya son varios los casos de personas que nos plantean que sus patrones les solicitan el test, pero no se lo podemos hacer”, comentaron desde el Centro de Testeo Rápido de la Capital del Trabajo que funciona en el ex Galpón 10.



Ayer, en menos de 20 minutos de presencia en el centro de testeos, se dieron dos casos. Ambos trabajadores de aserraderos de la zona.



“Yo me presenté hoy a la empresa para explicar que estaba con síntomas y desde la empresa me pidieron el certificado correspondiente de ser positivo. Vine a que me hicieran el test y ahora me piden que para hacérmelo tengo que venir con un pedido del médico de la empresa para que me realicen el test, así que tendré que ver como hago. Pero mientras tanto puedo ser positivo, pero en lugar de estar aislado, me veo obligado a hacer trámites para que me testeen”.



“Yo trabajo en un comercio, somos dos empleadas y el dueño. Nos turnamos para salir de vacaciones y en estos momentos estoy sola. Me empezó molestar la garganta y para salir de dudas me fui a testear, pero como tengo 29 años me dijeron que no me correspondía, pero mi jefe me pide que me haga el test”, comentó Cecilia respecto de su experiencia.

Sin cupo y a demanda en Iguazú

En Iguazú, el Centro de Testeo continua trabajando intensamente debido al aumento en los casos de Covid-19 y a que el certificado positivo es esencial para justificar la ausencia por aislamiento al trabajo. Si bien en muchas localidades se restringió el testeo y se impusieron cupos, esto no ocurre en la Ciudad de las Cataratas dado que obtuvo el sello Safe Travel, es decir, que el destino es sanitariamente seguro para visitante. Es por ello que toda persona que presenta síntomas es testeada con el fin de evitar posibles contagios a turistas en los puestos de trabajo. Muchas empresas, como las aerolíneas, luego del aislamiento imponen a los empleados la obligación de visitar el médico de la ART para determinar si están en condiciones de volver a trabajar y así mantener la categoría del destino. Según informaron desde Salud Publica, se dejó de hisopar solamente a aquellos que requerían negativo de Covid para viajar.

Con la información de corresponsalías Eldorado y Puerto Iguazú