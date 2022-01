Fue al correo con un familiar muerto para cobrar pensión

martes 25 de enero de 2022 | 6:02hs.

Un hombre en Irlanda entró a una oficina de correos con el cuerpo de su tío muerto en un intento para cobrar su pensión, pero según el señalado, no sabía que su pariente había muerto.



Peadar Doyle, de 66 años, murió el viernes, poco antes de que su sobrino Declan Haughney y otro hombre lo apoyaran en el mostrador de la oficina de correos de Hosey en Carlow, Irlanda.



Declan, de 40 años, insiste en que el dúo no se dio cuenta de que Doyle estaba muerto cuando lo llevaron a caminar cinco minutos para cobrar su pensión.



Afirma que ha sido tildado de “asesino” en su comunidad local, pero mantiene su inocencia y dice que “no es un imbécil”.



Declan actualmente tiene un ojo morado y lesiones en la cara luego de que supuestamente lo atacaron luego del incidente del viernes pasado.



“¿Por qué querría robarle a mi tío? Tengo 40 años, sí, no soy un niño. No soy un chico joven”, le dijo a The Irish Mirror.



Recordando lo sucedido cree que su tío murió en el camino a la oficina de correos y que su fallecimiento habría sido justo antes de llegar.



De acuerdo con la declaración de Declan, él junto con otro hombre recogió a su tío debajo del puente de Pollerton Road, el cual está a menos de dos minutos a pie de la casa que compartía con su familiar.



Ellos lo llevaron a la oficina de correos tomándolo del brazo y arrastrándolo hasta ahí. De acuerdo con Declan, su tío “caminaba normalmente y luego creo que murió”.



Dice que en un momento comenzó a “arrastrar los talones”, pero no creyeron que fuera nada grave.