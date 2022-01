Alarma por depravado que se masturba en espacios públicos

martes 25 de enero de 2022 | 6:03hs.

Una publicación en Facebook develó el accionar de un depravado que se masturba en plazas de la localidad de Campo Grande, lo que genera preocupación y temor en la comunidad, al tiempo que desde la comisaría local confirmaron que iniciaron una investigación de oficio para tratar de dar con el sospechoso.



En la víspera, una joven publicó que a primera hora de la mañana se dirigía a su trabajo, circunstancia en la que se cruzó con un individuo que estaba masturbándose y hasta eyaculó frente de ella.



En el mismo posteo, la chica aseguró que no fue la primera vez que le tocó padecer una situación similar, al tiempo que aportó datos de la forma en la que estaba vestido el implicado.



El relato de Maira R. (21) recogió muestras de solidaridad y llevó a que varias mujeres contaran vivencias parecidas.



“A las 7 me iba al trabajo como todos los días, y al cruzar la Plazoleta de la Luna me encuentro con un tipo que se estaba masturbando y eyaculando mientras me miraba. A las 7 de la mañana y nadie a quien pedir ayuda. No es la primera vez que me pasa y creo que es el mismo tipo. La vez anterior fue a las 19, frente a la plaza de Melina Cotillón. Hoy (por ayer) tenía puesto una campera celeste, buzo y alpargatas”, preció Maira R.



En tanto, mencionó que el desconocido estaba solo y reconoció que la situación la sorprendió y la puso muy nerviosa, por lo que no atinó a fotografiar o grabar la escena para dejar constancia de lo sucedido.



Relatos coincidentes

Entre los comentarios del posteo se destacan varios que ratifican que el depravado se movería por las plazas del centro de la localidad y usaría un abrigo celeste.



“Me pasó lo mismo hace un año atrás en la misma Plaza de la Luna. De los nervios y el asco no pude ni sacar fotos o gritar”, indicó una mujer.



Otra agregó que le pasó algo similar, pero hace apenas unas tres semanas, a la tarde y en el mismo lugar. Por su parte, una joven aseguró que el mismo individuo habría abordado a una menor, lo que grafica el riesgo de su accionar.



“La amiguita de mi hermana estaba esperando el colectivo y le pasó lo mismo. Estaba ese tipo en plena siesta pegado a la parada de colectivos y se estaba masturbando al lado de ella”, alertó.



En otro cometario una mujer indicó que la semana pasada observó una situación que le llamó la atención, aunque no llegó a notar en detalle lo que hacía el hombre que portaba un abrigo celeste, indumentaria que coincide con otros testimonios.



“Salí a caminar a eso de las siete de la tarde y vi algo raro, un hombre con abrigo celeste sentado moviéndose. Muchas personas caminaban a esa hora y no volví a mirar. Encontré raro que con el calor que hacía estaba tan abrigado”, remarcó.



Ante la consulta de este medio, la comisario Nancy Poliszuk, jefa de la comisaría de Campo Grande, mencionó que tiempo atrás les llegó un rumor y una fotografía de un hombre que presumiblemente se estaba masturbando en público, pero no habían recepcionado ninguna denuncia ni pudieron determinar la identidad del sospechoso. En la víspera, los policías entrevistaron a Maira R., quien ratificó la versión difundida, tras lo cual iniciaron una pesquisa de oficio.