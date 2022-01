Nena falleció tras caérsele una mesa de madera encima

martes 25 de enero de 2022 | 6:03hs.

Una pequeña de 8 años falleció el domingo por la noche como consecuencia de las graves lesiones que sufrió luego de que una pesada madera de una mesa se desplomó sobre su humanidad en un sector del Camping Municipal Saltos del Cuñá Pirú, en la localidad de Ruiz de Montoya.



Fuentes policiales que intervinieron en el trágico suceso indicaron que junto a la nena estaba su hermanito, de 2 años, quien por pocos centímetros no fue alcanzado por la mesa.



De acuerdo a los datos proporcionados por la Policía de Misiones, la víctima fue identificada como Luzmara Ayelén Caballero (8), quien llegó hasta el citado centro recreativo junto a su familia desde la localidad de Aristóbulo del Valle.



Según los voceros consultados, los padres de la nena se instalaron el domingo en un sector cercano a un puesto de venta de comida que ese día no estaba funcionando.Tras pasar el día, la pequeña y su hermanito se recostaron en el suelo, debajo de una mesa de madera que era sostenida por dos caballetes, los que, de acuerdo a las primeras averiguaciones, al parecer estaban en muy mal estado.



Fue en ese contexto que en un determinado momento, y por circunstancias que los investigadores buscan determinar, una de las patas de la mesa cedió y la madera de más de 100 kilos de peso cayó sobre Luzmara.



Como consecuencia de ello, la nena resultó con graves golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Mientras, su hermanito, por fortuna, no fue alcanzado por la mesa.



Al constatarse el grave suceso, la pequeña fue asistida por varias personas que se encontraban en ese momento en el lugar, aunque desafortunadamente su cuerpo no resistió los fuertes golpes que sufrió y murió a los pocos minutos.



Ya cerca de la medianoche del domingo, el cuerpo de la criatura fue trasladado a la Morgue Judicial de la capital provincial en la Morguera Policial de la División Bomberos de la Unidad Regional I.



Por otro lado, por disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, se tomaron testimoniales y a la vez se realizaron pericias en el lugar del hecho.