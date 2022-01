Hallaron a joven que se ahogó en aguas del río Uruguay

martes 25 de enero de 2022 | 6:05hs.

En horas de la mañana de ayer, rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de un joven que era intensamente buscado en las aguas del río Uruguay. Se trata de Gustavo Gabriel Da Silva, de 20 años, que el domingo se encontraba en un camping de la zona de Florentino Ameghino compartiendo la tarde con amigos y familiares.



Fuentes policiales indicaron que en un determinado momento fueron los allegados a Da Silva quienes advirtieron que el muchacho no había vuelto a salir a la superficie tras nadar varios minutos en el lugar.



Allí, rápidamente dieron aviso al personal policial, que desde ese instante, junto a la Prefectura y vecinos, comenzó con la intensa búsqueda cuyo desenlace tuvo lugar en la mañana de ayer, cuando hallaron el cuerpo a unos cinco kilómetros del lugar donde fue visto por última vez.



Por su parte, integrantes de la Policía Científica realizaron las tareas de rigor en el sitio, como así también el médico policial examinó al fallecido y diagnosticó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.



Por disposición del juez de turno, el cuerpo fue entregado a familiares para el correspondiente velatorio y posterior inhumación.



Cinco víctimas en 25 días

Con este trágico hecho ya son cinco las personas ahogadas en aguas misioneras en lo que va del año.



El primer caso tuvo lugar en un arroyo en Garuhapé. El hecho se registró cerca de las 19 del sábado 1 de enero cuando César Rolando Morel (23) fue encontrado por efectivos de la Policía de Misiones luego de que su novia, Fátima B. (17), denunciara la desaparición ante la guardia de prevención de la comisaría local. El joven había llegado horas antes al lugar para refrescarse, se arrojó a nadar, se sumergió y luego no emergió a la superficie.



Fue así que un rato más tarde, personal de Bomberos Voluntarios de la localidad lograron ubicar el cuerpo sin vida del muchacho, a unos 3 metros de profundidad y en una zona conocida como El Pozo.Según los estudios médicos, la asfixia por sumersión fue la causa de muerte.



Asimismo, durante ese mismo fin de semana, el domingo 2 de enero en Puerto Piray, efectivos policiales y de Prefectura Naval Argentina hallaron el cuerpo sin vida de un adolescente en la costa del río Paraná.



El episodio se registró pasadas las 16 cuando los uniformados recibieron un llamado por parte de un hombre quien manifestó que su hijo Rody Vera (16) había desaparecido mientras ambos se refrescaban en el río, a la altura del barrio Moreno, de la citada localidad.



Efectivos de la comisaría local en conjunto con los prefecturianos comenzaron con la búsqueda del adolescente y, momentos después, pescadores de la zona hallaron el cuerpo sin vida del chico a pocos metros del lugar donde fue visto por última vez.



Otro hecho se registró el jueves 23 cuando un joven identificado como Sebastián Alfredo Drevos (21) se ahogó en el arroyo Mártires, a la altura del puente de la avenida Chacabuco y Costanera Oeste de Posadas.



Tras una alerta al 911, uniformados de la Comisaría Decimotercera se presentaron en el lugar y entrevistaron al padre del joven, quien alegó que su hijo había entrado a nadar con otros jóvenes, pero él fue el único que no logró volver.



Luego de dos horas de rastrillajes, ubicaron y extrajeron el cuerpo a una profundidad de 6 metros aproximadamente y a 10 metros de la costa. Aún se investiga la secuencia del trágico desenlace, según consignaron los voceros policiales.



Por otra parte, un adolescente falleció ahogado el pasado sábado 22 en el Complejo Municipal Saltos del Tabay, en Jardín América.

El sábado se ahogó en el Tabay un joven misionero que residía en Buenos Aires.

La víctima, según detallaron fuentes policiales consultadas por este matutino, fue identificada como Alex García Gómez (17), quien se tiró al agua en un sector que no se encuentra habilitado para bañarse, conocido como La Olla.



Se supo que el joven había llegado con su familia a la provincia para vacacionar, ya que es oriundo de Posadas pero residía en el barrio de La Boca, de la ciudad de Buenos Aires.



En cuanto al trágico suceso, cerca de las 13.30 el secretario de Gobierno municipal llamó a la policía alertando que en el lugar se había arrojado un joven al agua y no había vuelto a salir a la superficie.



Al poco tiempo llegaron bomberos voluntarios de Jardín América, efectivos policiales de la Unidad Regional IX y un buzo de Ruiz de Montoya.



Luego de casi dos horas lo encontraron sin vida y el médico policial determinó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio debido a una asfixia por sumersión.



En tanto, el último caso registrado ayer, mencionado anteriormente, fue el hallazgo del cuerpo sin vida de Gustavo Da Silva, intensamente buscado desde el domingo en el río Uruguay.