Alberto Fernández: “La prioridad es la escolaridad y presencialidad”

martes 25 de enero de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández lanzó ayer, desde la localidad bonaerense de Morón, un operativo de vacunación para docentes y alumnos rumbo al inicio del ciclo lectivo 2022 y dijo que quiere que “cuando comencemos los 190 días de clases pensemos en enseñar y aprender y no en el riesgo de contagiarnos”.



“La prioridad es que este año haya escolaridad y presencialidad para todas y todos los jóvenes argentinos”, sostuvo el jefe de Estado.



Fernández estuvo acompañado en el polideportivo Diego Armando Maradona de Morón por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Educación, Jaime Perczyk; la Secretaria de Acceso a la Salud del ministerio de Salud, Sandra Tirado y el intendente local, Lucas Ghi.



“Para que todos podamos volver a la presencialidad plena es necesario que todos estén vacunados”, remarcó el presidente y pidió “a los chicos y chicas que por favor se vacunen”.



“Vacunarse es una acto de responsabilidad individual y también un acto solidario de cuidar al otro”, remarcó.



En otro tramo de su discurso, el presidente se refirió a los alumnos que habían abandonado el colegio durante la pandemia y dijo que desde el Estado “vamos a ir a buscarlos, tendiéndoles la mano y pidiéndoles que piensen en el futuro y que necesitamos que vuelvan al colegio”.



En este sentido, remarcó las becas Progresar, que implican ayudas económicas para que jóvenes de los últimos años del ciclo secundario puedan terminar los estudios.



“No creemos que en la pandemia los chicos que dejaron el colegio están deambulando por las calles de un barrio popular o fueron reclutados como soldados para el narcotráfico. Creemos que son chicos que están esperando una mano que los auxilie y los haga retomar el rumbo de la educación”, indicó Alberto Fernández, al aludir a las declaraciones efectuadas la semana pasada por la titular de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña.



En otro orden, el presidente también se refirió a las negociaciones en curso con el FMI para el pago de la deuda que tiene Argentina con el organismo de crédito al decir que Argentina tiene “derecho a crecer como nosotros queremos crecer”.



En este sentido subrayó que “cuando los ajustes llegaron nuestro pueblo padeció” y pidió recordar “lo que fue el 2001 y el ajuste más cercano, que hizo desaparecer los ministerios de Trabajo, Salud y Ciencia y Tecnología”, en alusión a la reducción a Secretarías de varios ministerios en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri.



Alberto recordó que en el predio donde se hizo el acto de ayer funcionó durante la última dictadura el centro clandestino Mansión Seré, y dijo que “de aquel lugar trágico estamos en este lugar de esperanza, del lugar de dolor a un lugar de soluciones y el cambio es muy grande”.



En este contexto reflexionó que “cuando la memoria se pierde los pueblos están condenados a repetir historias” y pidió no perder la memoria “en este caso en materia de derechos humanos, pero tampoco en materia económica”.



Afirmó que “por más que a algunos les disguste”, Argentina tiene en cuenta en las conversaciones con el FMI su “derecho a crecer como nosotros queremos crecer”.



Al retomar la cuestión de los ministerios que fueron transformados en secretarías durante el gobierno de Macri sostuvo que “sin desarrollo de la ciencia y la tecnología uno se queda atrapado en el pasado; por eso Salud volvió a ser ministerio, Ciencia y Tecnología también y por eso Educación tiene la preponderancia que tiene”.



Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo que “los chicos tienen que tener un lugar en la escuela, los que no estaban antes y los que se nos fueron en la pandemia”.



“Argentina los ha buscado y hay 450 mil chicos con escuela de verano, recuperamos una gran cantidad de chicos y nos faltan algunos otros”, indicó el titular del Palacio Sarmiento.



Asimismo, remarcó que la beca Progresar lleva ya más de 400 mil inscriptos, mientras el presidente sostuvo que el objetivo es que estos incentivos para finalizar los estudios alcancen el millón de alumnos.

Reunión con el embajador de Estados Unidos

Por otra parte, Alberto Fernández recibió ayer en Casa Rosada las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley, con quien mantuvo además una reunión de trabajo que el diplomático consideró “excelente”.



Al finalizar la reunión, Fernández destacó el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países. Por su parte, el flamante embajador calificó el encuentro como “excelente”.



“Es un honor para mí haber sido elegido para cumplir las tareas de embajador ante un gran país como Argentina”, refirió Stanley.



La nominación de Stanley en Argentina fue anunciada por el presidente de ese país, Joe Biden, el 6 de agosto de 2021, y confirmada el 17 de diciembre de ese año.