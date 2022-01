Inglaterra eliminará test para viajeros vacunados

martes 25 de enero de 2022 | 6:02hs.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció ayer que no exigirá a las personas con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus que se sometan a un test a su llegada a Inglaterra, aunque no precisó cuándo se aplicará la nueva medida.



“Lo que hacemos para los viajes es mostrar que este país está abierto a los negocios, abierto a los viajeros”, afirmó Johnson al anunciar la decisión de que “las personas que lleguen ya no tengan que realizar un test si han sido doblemente vacunadas”.



Hasta ahora, los viajeros que tenían la pauta completa tenían que reservar con antelación una prueba de coronavirus que se realizaba en los dos días posteriores a su llegada.



En tanto, quienes no gozan del esquema completo deben presentar un resultado negativo antes de embarcar con destino al Reino Unido, efectuar dos pruebas PCR en el segundo y octavo día tras su llegada y aislarse durante 10 días.



Si bien Johnson no precisó a partir de cuándo se aplicará la nueva medida, se estima que podría entrar en vigor antes del receso escolar de febrero, lo que supone una buena noticia para los sectores del turismo y el transporte internacional.