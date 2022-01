Karina y el peso del apodo que se le pegó de chica

martes 25 de enero de 2022 | 6:00hs.

Hoy Karina La Princesita es una figura popular de la música y la televisión. Sin embargo, admitió que el apodo de ‘princesita’ “no es un nombre que elegí’’. ‘‘Hoy la gente en la calle, más que nada las abuelas o la gente más grande, me dicen más ‘Princesita’ que Karina”, contó la cantante en Seguimos en El Doce de la señal cordobesa.



“Con la edad que tengo no me siento del todo cómoda, pero sé que es de cariño y lo acepto”, reconoció. “Empecé con 18 años y era como muy de niña para mí”, contó, sobre el nombre artístico inspirado en Britney Spears.



“No nos elegimos los apodos. No era que yo quise ponerme ‘La Princesa de no sé dónde’. De repente te ponen un nombre y tenés que tratar de aceptarlo. A mí me cuesta un poco”, agregó. “Soy una persona que el tener seguridad me cuesta un poco. Tal vez en la vida el lugar donde más me siento cómoda, tranquila y no tengo tanto trabajando la mente, con dudas y preguntas sobre mí, es arriba de un escenario. Por eso me siento tan cómoda y le dediqué la vida a esto”, se sinceró.